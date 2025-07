Ancora caos sui binari in Puglia: guasto tra Cerignola e Barletta, ritardi fino a 150 minuti e treni cancellati

Cerignola (Foggia) – Dopo la giornata di pesanti disagi che ha interessato la linea ferroviaria Pescara-Bari, anche oggi, venerdì 11 luglio, si registrano gravi problemi alla circolazione dei treni in Puglia.

Un guasto tecnico alla linea elettrica tra Cerignola e Barletta sta causando forti rallentamenti, con ritardi che superano i 100 minuti e numerose cancellazioni.

Trenitalia ha comunicato che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno subendo un aumento dei tempi di percorrenza, limitazioni di percorso e, in diversi casi, sono stati soppressi.

La situazione sta generando notevoli disagi per i pendolari e i viaggiatori.

Ecco un riepilogo dei principali treni coinvolti e le relative modifiche:

Treni Alta Velocità e Intercity con Provvedimenti Specifici:

FR 8323 Roma Termini (17:58) – Lecce (23:46) del 10 luglio: Termina la corsa a Cerignola. I passeggeri diretti a Barletta, Bari, Brindisi e Lecce proseguono con bus sostitutivo.

FR 8819 Milano Centrale (15:50) – Bari Centrale (23:36) del 10 luglio: Termina la corsa a Cerignola. I passeggeri diretti a Barletta e Bari proseguono con bus sostitutivo.

FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25): Origina da Foggia. I passeggeri in partenza da Bari Centrale possono utilizzare il treno FR 8814 Lecce (5:50) – Milano Centrale (14:25).

FR 9560 Lecce (12:42) – Milano Centrale (22:50): Origina da Foggia. I passeggeri in partenza da Lecce, Brindisi, Bari e Barletta possono utilizzare il treno FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09) fino a Foggia, dove il FR 9560 attenderà il loro arrivo.

IC 611 Bolzano (11:45) – Bari Centrale (23:16) del 10 luglio: Termina la corsa a Cerignola. I passeggeri possono proseguire con il nuovo treno EXP 78029 da Cerignola fino a Bari Centrale.

ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (9:25) del 10 luglio: Termina la corsa a Pescara Centrale. Sono previsti proseguimenti con altri treni e cambi per le varie destinazioni (Torino Porta Nuova, Asti, Alessandria, Voghera, Tortona).

IC 606 Bari Centrale (5:50) – Milano Centrale (15:30): Cancellato. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili con l’assistenza del personale Trenitalia.

IC 558 Bari Centrale (6:15) – Villa San Giovanni (15:21): Cancellato. Servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Treni con Ritardi Superiori a 60 Minuti:

Numerosi altri treni Alta Velocità e Intercity stanno accumulando ritardi significativi, superiori all’ora, inclusi:

FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30)

FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25)

FA 8348 Bari Centrale (6:05) – Roma Termini (10:13)

FA 8306 Lecce (7:10) – Roma Termini (13:15)

ICN 758 Lecce (19:40) – Milano Centrale (7:05) del 10 luglio

ICN 35595 Milano Centrale (19:45) – Lecce (8:50) del 10 luglio

ICN 752 Lecce (19:50) – Milano Centrale (7:17) del 10 luglio

ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (9:25) del 10 luglio

ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (10:10) del 10 luglio

ICN 755 Milano Centrale (21:50) – Lecce (9:30) del 10 luglio

Alle ore 7:20, la circolazione ferroviaria tra Cerignola e Barletta rimane sospesa a causa dell’inconveniente tecnico.

Si consiglia ai viaggiatori di consultare i canali ufficiali di Trenitalia per gli aggiornamenti in tempo reale e per verificare lo stato del proprio treno prima di mettersi in viaggio.

