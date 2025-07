Borgo Mezzanone, 6 anni fa l’annuncio dello smantellamento: ancora 52 milioni di euro inutilizzati

Manfredonia (Foggia) – “Ancora tu? Ma non dovevamo vederlo più?”. La domanda retorica è amara e risuona come un’eco nel desolante panorama di Borgo Mezzanone, a soli 11 chilometri da Foggia.

Questo “ghetto”, come viene ormai comunemente chiamato, con i suoi circa 5.000 “residenti” che vivono in baracche fatiscenti di lamiere e legname, continua a essere una delle più grandi e drammatiche bidonville d’Europa.

Un luogo dove gli annunci di smantellamento, risalenti addirittura al 2019, si scontrano con una realtà immutabile e con 52 milioni di euro previsti per il suo superamento che, a quattro anni di distanza, rimangono ancora inutilizzati.

La storia di Borgo Mezzanone è un susseguirsi di tragedie e promesse mancate.

Omicidi, morti per roghi o asfissia da monossido di carbonio, rapine, spaccio di droga, caporalato, prostituzione e racket per un posto letto sono la quotidianità in questo luogo dove “dignità, regole, diritti sono quotidianamente calpestati”.

Nel 2019, l’operazione “Law and humanity” della Procura di Foggia, con il suo obiettivo di “ripristinare la legalità nel rispetto dei diritti e della dignità delle persone”, aveva acceso una speranza, spentasi però dopo pochi mesi.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.