"Buon compleanno, mamma!". Il foggiano Andrea muore per un tumore: il giorno dopo arriva un suo messaggio

Preganziol, Treviso – Un gesto d’amore che travalica i confini della vita ha commosso profondamente la comunità di Preganziol e non solo. Andrea Falcone, un ragazzo di soli 19 anni originario di Frescada di Preganziol (ma con radici foggiane), ha lasciato un’eredità di affetto che continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto. Dopo aver lottato con coraggio contro un tumore che non gli ha lasciato scampo, Andrea è venuto a mancare il 5 luglio. Ma la sua forza e il suo spirito generoso hanno trovato un modo straordinario per manifestarsi anche dopo la sua scomparsa.

Il giorno seguente la sua morte, in quello che era anche il compleanno della madre, un messaggio inaspettato è apparso sul cellulare della donna: “Ti voglio bene, mamma”. Poche, semplici parole che Andrea aveva premurosamente programmato in anticipo, un ultimo addio carico di un amore sconfinato. Questo gesto struggente ha trasformato il dolore del lutto in un momento di pura commozione, toccando le corde più profonde di un’intera comunità.

“Falco”: Un Ragazzo Pieno di Vita e Speranza

Conosciuto da tutti come “Falco”, Andrea Falcone era un giovane pieno di vita, di sogni e di passioni. Studente universitario con un futuro davanti, amava le moto e non vedeva l’ora di tornare a cavalcare la sua appena si fosse ripreso. Nonostante la lunga e difficile battaglia contro la malattia, Andrea non si è mai arreso. Il suo sorriso, la sua capacità di progettare il futuro e persino di inviare messaggi di speranza a chi stava peggio di lui, testimoniano una forza d’animo incredibile. Profondamente legato al nonno, figura di riferimento nei momenti più bui, ha affrontato la sua condizione con dignità e generosità fino all’ultimo.

Il Dolore di una Famiglia, l’Abbraccio di una Comunità

Il funerale di Andrea, celebrato a Dosson di Casier, è stato un momento di intensa partecipazione. Centinaia di persone – amici, conoscenti, insegnanti, compagni di classe e semplici cittadini – hanno gremito la chiesa e il piazzale esterno, rendendo omaggio a un ragazzo speciale. Il dolore della madre, del padre e del fratello è stato condiviso e mitigato dall’abbraccio solidale di un’intera comunità. Un lungo e commosso applauso ha accompagnato l’uscita del feretro, avvolto dai numerosi messaggi di affetto raccolti in questi giorni.

Un Esempio di Forza e Umanità

Ciò che rende la storia di Andrea ancora più toccante è il suo costante impegno verso gli altri. Nonostante la malattia, partecipava attivamente ad attività solidali, si interessava ai problemi del prossimo e offriva il suo sostegno a bambini malati come lui. La sua vita è diventata un potente esempio di forza, umanità e resilienza. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un ragazzo solare, attento agli altri, capace di infondere energia positiva anche nelle circostanze più avverse. “Non si è mai lamentato, neppure nei giorni peggiori”, hanno raccontato coloro che gli sono stati vicini, sottolineando la sua straordinaria capacità di affrontare le difficoltà senza mai perdere la speranza.

Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha voluto esprimere il proprio cordoglio e la propria ammirazione per Andrea. “Ci lascia una grande lezione di vita. Il gesto d’amore verso sua madre ci commuove profondamente. La forza e il coraggio con cui ha affrontato la malattia sono un esempio per tutti”, ha dichiarato Zaia, stringendosi idealmente alla famiglia e alla comunità di Preganziol in questo momento di profondo dolore.

