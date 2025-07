È morto Goffredo Fofi, l’intellettuale e celebre critico cinematografico aveva 88 anni

È morto all’età di 88 anni Goffredo Fofi, uno delle menti più vivide della sua generazione, saggista, critico letterario e cinematografico, si è impresso nel panorama culturale italiano per il suo approccio controcorrente, totalmente non accademico e dall’impronta fortemente comunitaria. Autore di testi noti e fondatore di riviste di spessore come Quaderni Piacentini, Lo Straniero, Ombre Rosse. Negli anni ha espresso la sua filosofia volta alla costruzione di una rete alternativa alla cultura del consumismo e dell’omologazione culturale.

Contrario e preoccupato dall’imperversare dell’individualismo odierno, prediligeva il lavoro di gruppo, affinché nelle società si potesse intervenire in maniera fattiva, lavorando tra la gente. Questa sua visione lo aveva portato ad esaltare il valore, nonché il ruolo della cultura, delle arti e dello spettacolo, come strumenti non effimeri ma di profonda conoscenza dell’umano e del mondo, ritenendo che attraverso l’arte anche gli umili potessero emanciparsi. Una battaglia che ha combattuto strenuamente, circondandosi di chi, condividendo il suo pensiero, lo ha aiutato nella diffusione di questa filosofia. Questa fervida attenzione per la cultura è nata dalla sua famiglia d’origine che, pur essendo modesta, gli aveva trasmesso l’abitudine della lettura e anche del cinematografo, dove fin da bambino si recava piuttosto spesso.

Nacque a Gubbio, il 15 aprile 1937, frequentò le scuole con costanza e a 18 anni, dopo il diploma magistrale, partì alla volta della Sicilia per seguire l’operato del filosofo Danilo Dolci, attratto e interessato dalle sue battaglie a favore dei disoccupati e contro la mafia. Da questo momento, Fofi fonderà il suo impegno intellettuale sui principi di pacifismo e giustizia sociale. Negli Anni Sessanta si trasferisce a Parigi, dove collabora con la rivista cinematografica Positif, una volta tornato in Italia, a Torino, fonda la rivista Quaderni Piacentini, per poi firmare un’inchiesta “L’immigrazione meridionale a Torino”. È nel 1967 che fonda Ombre rosse, rivista in cui si sente forte il suo attivismo politico e culturale. Centrali, negli anni, gli articoli e le analisi su cinema e letteratura che gli hanno permesso di tracciare un percorso evolutivo della società italiana, mettendone in evidenza luci e ombre. Nel 1997 fonda la rivista Lo straniero, in cui si dedica all’arte, la cultura e a temi di rilevanza sociale.

Lo riporta Fanpage.it