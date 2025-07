Emergenza incendi tra Chieuti e Lesina: circolazione treni ancora interrotta, 2 Canadair in volo

Chieuti/Lesina (Foggia) – Continua l’emergenza incendi sulla costa chieutina, in provincia di Foggia, dove un vasto rogo divampato lunedì 7 luglio ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Foggia.

Dalle prime luci dell’alba di oggi, due Canadair sono impegnati nei lanci d’acqua e liquido ritardante per contenere le fiamme, che interessano un’area adiacente ai binari della Strada Statale 16.

L’incendio, scoppiato intorno alle 16:40 di lunedì, ha reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Foggia, che operano ininterrottamente da oltre due giorni. Al momento, non si registrano feriti né danni a edifici, ma la situazione rimane critica e sotto costante monitoraggio delle autorità.

Disagi per i Viaggiatori: Treni Soppressi e Ritardi

La sospensione della circolazione ferroviaria permane nel tratto tra Termoli e San Severo, con significativi disagi per i viaggiatori. Trenitalia ha comunicato che numerosi treni, inclusi quelli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali, stanno subendo ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso tra Pescara e Bari.

Per mitigare l’impatto sui passeggeri, sono stati attivati autobus sostitutivi per garantire i collegamenti tra le località interessate. Le corse con bus sono operative tra Termoli e Foggia, sebbene non effettuino fermate a Campomarino e Chieuti.

Dettagli sui Treni Coinvolti:

Di seguito alcuni dei principali treni ad Alta Velocità e Intercity interessati dai provvedimenti:

FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30): Origina oggi da Termoli e effettua una fermata aggiuntiva a Vasto. I passeggeri possono usufruire di un bus sostitutivo fino a Termoli per raggiungere il treno.

FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25): Cancellato tra Foggia e Giulianova. I passeggeri in partenza da Foggia possono utilizzare un bus sostitutivo fino a Giulianova, dove troveranno il treno. Chi parte da Termoli, Vasto e Pescara può usufruire del FR 8810.

FR 8818 Lecce (8:04) – Milano Centrale (17:10): Cancellato per l’intera tratta.

FR 8809 Milano Centrale (12:30) – Lecce (21:00): Cancellato per l’intera tratta.

IC 606 Bari Centrale (5:50) – Milano Centrale (15:30): Origina oggi da Pescara. Un servizio bus sostitutivo è attivo fino a Pescara.

IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:17): Termina oggi la corsa a Pescara.

IC 610 Lecce (8:20) – Bolzano (20:31): Origina oggi da Bologna Centrale.

IC 612 Lecce (10:06) – Milano Centrale (21:40): Origina oggi da Pescara.

I viaggiatori sono caldamente invitati a consultare i canali ufficiali di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per aggiornamenti in tempo reale sulla ripresa del servizio e sulle soluzioni alternative attivate. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 063000.

Lo riporta termolionline