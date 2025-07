Foggia, il Comune replica a Noi Moderati: “Nessun lassismo, ottenuto finanziamento per il CEP”

In merito a un comunicato di Noi Moderati-Capitanata inviato agli organi di informazione, l’Amministrazione Comunale precisa quanto segue:

La tutela, la valorizzazione, la gestione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del patrimonio comunale, compreso quello immobiliare, rappresenta una priorità vincolante per l’Amministrazione, nella consapevolezza che sono beni pubblici, della comunità;

Il complesso immobiliare di circa 3000 metri quadri al quartiere CEP è stato attenzionato dalla sindaca Episcopo e dalla giunta sin dall’insediamento del nuovo esecutivo, e alla luce dello stato in cui versa e dell’onerosità e complessità dell’intervento necessario per riqualificarlo, si è deciso di aspettare un bando ad hoc per attingere a un congruo finanziamento;

Il 29 aprile scorso l’Area 9- Opere pubbliche e PNRR, dirigente ing. Irene Licari, ha presentato la candidatura di adesione del Comune di Foggia alla manifestazione di interesse per il ‘Nuovo Piano di Interventi per Asili Nido-PNRR’, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU’;

Il 15 maggio scorso è arrivato il decreto da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito di ammissione al finanziamento.

“Siamo sorpresi delle accuse di ‘incuria’ e ‘lassismo’ rivolte nei confronti dell’Amministrazione, alle quali replichiamo sempre e solo con i fatti, nel nostro stile lontano da retorica e strumentalizzazioni di sorta. I residenti del quartiere CEP e i cittadini foggiani meritano però verità, e la verità è che noi operiamo in maniera trasparente e rispettosa di regole e leggi, per garantire pari opportunità a chiunque e nell’interesse esclusivo della comunità.

Ottenuto il finanziamento, ci stiamo attivando per accelerare i tempi per l’inizio dei lavori. Quando verranno completati, valuteremo collegialmente l’utilizzo della struttura, se diretto attraverso personale interno dell’Ente o da affidare in gestione ad altri soggetti. I bambini e le loro famiglie saranno sempre da noi tenuti fuori da polemiche e da una campagna elettorale permanente”, spiegano in una nota congiunta la sindaca Maria Aida Episcopo, gli assessori Davide Emanuele (Bilancio, Patrimonio, PNRR), Domenico Di Molfetta (Pubblica Istruzione) e Giuseppe Galasso (Urbanistica, Lavori Pubblici e Riqualificazione Urbana).