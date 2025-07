Foggia Incedit, dieci anni di storia: al via una stagione per “esserci” ancora

ph Only for Love il calcio a Foggia - FACEBOOK

“Esserci”. Un verbo semplice, ma carico di significato, scelto come claim per dare il via alla nuova stagione del Foggia Incedit. Una parola che racconta identità, appartenenza e determinazione: valori che accompagneranno la squadra in un anno speciale, quello che segna il decimo anniversario dalla ripartenza, dopo la rinascita dal basso.

Dalla Terza Categoria fino all’Eccellenza pugliese, massimo campionato regionale difeso con orgoglio e sacrificio nelle ultime tre stagioni: un percorso che testimonia crescita, passione e progettualità. E anche quest’anno, la formazione guidata dal presidente Raimo si prepara a scendere nuovamente in campo contro avversari di alto livello, in un torneo che si preannuncia difficile ma stimolante, ricco di sfide e ambizioni.

Nel frattempo, è anche tempo di mercato. E il primo “colpo” non arriva dal rettangolo verde, ma dalla panchina: il club è riuscito infatti a confermare mister Enrico La Salandra, tecnico che ha saputo dare identità e solidità alla squadra, attirando l’interesse di società importanti. Un segnale forte di continuità e fiducia, indispensabile per affrontare una stagione che si preannuncia intensa.

A dieci anni dalla ripartenza, il Foggia Incedit si presenta così ai nastri di partenza con la stessa voglia di esserci, crescere e stupire. Perché “esserci” non è solo partecipare: è credere in un progetto, custodire una storia e guardare avanti, senza perdere mai di vista le proprie radici.

Lo riporta Telesveva.it