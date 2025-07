Foggia, piscina di via Mazzei: riprendono i lavori

Eravamo stati eccessivamente pessimisti quando, commentando la proposta di riuso avanzata da Franco Antonucci, avevamo parlato della necessità di salvare la piscina olimpionica di via Mazzei. Nessuno ha mai pensato di demolire la struttura che verrà anzi pienamente recuperata e finalmente destinata alla pubblica fruizione, a quasi mezzo secolo di distanza dall’apertura del cantiere e dalla realizzazione dei lavori, poi interrotti. L’iter del nuovo appalto è stato parecchio intricato, ma sembra che i diversi inceppamenti siano stati superati, per cui la stessa sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, si sbilancia: «I lavori riprendono, per cui la prossima estate renderemo disponibile alla città la piscina».

Una bella notizia, che farà felice anche l’ing. Franco Antonucci, primo progettista che temendo il peggio aveva avanzato una proposta alternativa, come abbiamo pubblicato qualche giorno fa. Il progetto, firmato dall’Ing. Antonio Mauro De Filippis e dall’Arch. Fedele Rosania prevede l’adeguamento funzionale della piscina che manterrà dunque la sua destinazione d’uso originario. Come si legge nella relazione tecnica, il complesso sportivo risulta ultimato totalmente nelle strutture e solo in parte nelle sovrastrutture. Per il suo futuro utilizzo è stato necessario verificare l’intera struttura per ottemperare alla disposizioni nel frattempo intervenute, soprattutto in materia di sicurezza.

Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta Municipale guidata da Franco Landella, nel 2019, con una previsione di spesa di € 2.000.000 e candidato al Programma di riqualificazione urbana “da periferia a periferia” e al Bando Sport Missione Comune 2017. Ottenuto il parere favorevole della Commissione Impianti Sportivi del CONI, la civica amministrazione ha contratto un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo, nel 2017. Di qui in poi l’iter non è stato particolarmente rapido. Tra indizione della gara d’appalto, aggiudicazione dei lavori ed individuazione dei tecnici preposti alla direzione lavori ed al collaudo, i lavori sono stati consegnati soltanto nel 2022.

È stata necessaria una variante (senza aumento di spesa) per adeguare alcuni impianti alle norme nel frattempo intervenute da parte del Coni. Quindi l’iter si è nuovamente bloccato a causa della morte del direttore dei lavori, che ha reso necessario una nuova procedura selettiva per la nomina di un nuovo professionista, all’inizio del 2025. Adesso gli ostacoli sembrano superati e il cantiere sembra nelle condizioni di procedere fino al completamento della piscina. Speriamo bene.

di Geppe Inserra

