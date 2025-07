Gruppo Forza Italia: "Nessun patto con chi distrugge la Puglia"

Nessuna apertura a un possibile “patto di fine legislatura” con il centrosinistra pugliese. È netta la posizione dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Francesco La Notte e Antonio Raone, che in una nota congiunta ribadiscono la linea del partito: “Forza Italia è un partito che ha costruito la sua storia sulla credibilità e sulla coerenza e, per questo, per noi è irricevibile ogni ipotesi di patto con Decaro ed Emiliano”.

Nel mirino degli esponenti azzurri finisce l’esperienza del centrosinistra alla guida della Regione, accusata di aver “corroso” la Puglia negli ultimi vent’anni, occupandosi più della gestione del potere che del bene dei cittadini: “Il centrosinistra lo combattiamo da sempre – si legge nella nota – e non siamo disponibili a dare ossigeno a chi da quasi vent’anni chiede la fiducia agli elettori solo per gestire il potere”.

I consiglieri sottolineano la volontà di restare coerenti con il mandato ricevuto dagli elettori: “Continueremo a fare opposizione come sempre, rispettando la fiducia dei pugliesi che ci hanno onorato del loro voto”. Infine, un invito diretto alla maggioranza: “Se il centrosinistra sarà ancora in difficoltà, senza i numeri in aula, potrà togliere il disturbo prima della scadenza della legislatura, consentendo ai cittadini di votare e di voltare pagina dopo questo fallimento ormai sotto gli occhi di tutti”.