MANFREDONIA – Si conclude ufficialmente la cessione delle azioni detenute dal Comune di Vieste nella società partecipata Azienda Servizi Ecologici S.p.A. (ASE S.p.A.) al Comune di Manfredonia. L’atto, approvato con determinazione dirigenziale n. 1292 dell’11 luglio 2025, rappresenta un importante passo nella razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche locali.

La vicenda

ASE S.p.A., società con sede a Manfredonia, è da anni partecipata dai Comuni di Manfredonia e Vieste. Su un capitale sociale di 1.606.800 euro, suddiviso in altrettante azioni da 1 euro ciascuna, il Comune di Manfredonia deteneva già la quasi totalità delle quote, con 1.556.633 azioni. Vieste possedeva invece 50.167 azioni.

Già dal 2018, Vieste aveva manifestato l’intenzione di dismettere la propria quota, come previsto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016), che impone agli enti pubblici la revisione periodica delle partecipazioni per valutarne la razionalizzazione.

L’interesse del Comune di Manfredonia all’acquisizione delle azioni è stato formalizzato nel dicembre 2022 e approvato successivamente dai rispettivi Consigli comunali. L’accordo prevede la cessione diretta al valore complessivo di 21.000 euro.

L’acquisto

L’operazione sarà perfezionata davanti al Notaio Michele Augelli il prossimo 14 luglio 2025. La somma pattuita, già stanziata nel bilancio comunale di Manfredonia (capitolo 7017, impegno 2992/2023), sarà versata interamente prima della firma dell’atto mediante bonifico al Comune di Vieste.

L’acquisto avverrà senza ricorso a procedure competitive, come consentito dal D.Lgs. 175/2016, trattandosi di trattativa diretta tra enti pubblici soci.

Gli effetti

Con questa acquisizione, il Comune di Manfredonia diventerà azionista unico di ASE S.p.A., consolidando così il controllo totale sulla società che gestisce servizi di rilevanza pubblica sul territorio.

La determinazione dirigenziale prevede inoltre la pubblicazione del provvedimento sull’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, in linea con gli obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa.