Incivili "beccati" dalle foto-trappole a Cerignola: controlli aumentati e multe salate

Cerignola (Foggia) – La lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti a Cerignola si intensifica.

L’Assessore all’Ambiente, Vincenzo Sforza, ha annunciato il proseguimento dei controlli serrati sul territorio comunale, con l’aiuto di foto-trappole che immortalano i trasgressori in azione.

I video dei “criminali ambientali” sono stati pubblicati sui social, mostrando senza filtri l’inciviltà di chi deturpa la città.

Un “Blockbuster” di Inciviltà e Verbali Pesanti

Con un tono tra l’ironico e il severo, l’Assessore Sforza ha presentato il “trailer” di quello che definisce il “nostro ultimo blockbuster: ‘Criminali Ambientali – Il Film'”.

Le telecamere, attive 24 ore su 24, riprendono individui intenti a disfarsi di ogni tipo di rifiuto, dal semplice sacchetto di immondizia a materassi, elettrodomestici e scarti industriali, abbandonati impunemente in strada o in “punti critici” come la discarica a cielo aperto nei pressi del supermercato LIDL.

“Ogni scena è un capolavoro di inciviltà”, ha commentato Sforza, invitando i “protagonisti” dei video a riflettere sul “conto salato della multa” che li attende.

Il messaggio è chiaro: “A dispetto di chi propina la narrativa del ‘tanto non li beccano mai’ o ‘non ci sono controlli’, la verità è che: i controlli ci sono, eccome!”.

La Tolleranza Zero per il Rispetto della Città

L’Assessore ha ribadito che le telecamere e gli agenti sono costantemente al lavoro per monitorare il territorio e che le sanzioni non sono “spiccioli” ma multe salate, pensate per avere un effetto deterrente.

“Questo non è un gioco, ma una questione di rispetto per la nostra città, per l’ambiente e per tutti i cittadini onesti che si impegnano ogni giorno per mantenerla pulita”, ha sottolineato Sforza.

L’amministrazione comunale lancia un monito ai potenziali trasgressori: “Pensateci bene prima di agire. La prossima inquadratura potrebbe essere la vostra, e il finale… be’, non sarà da Oscar, ma da verbale salato sì!”. L’obiettivo è mantenere “vigile e unita” la comunità per una Cerignola “davvero pulita”.