La scomparsa di Gerardo Gerardi, protagonista del Novecento artistico

Con Gerardo Gerardi, al secolo Gerardo Circiello, scompare uno dei protagonisti più significativi delle arti visive a Foggia e in Puglia. Nato a Foggia il 19 febbraio 1942, si è spento a Como, l’8 luglio scorso, a 83 anni. È stato fra i più validi e polivalenti interpreti della comunicazione estetica contemporanea. Le opere di Gerardi sono indissolubilmente legate alle tradizioni e alla cultura del popolo Dauno (con espliciti richiami alle famose stele custodite nel Museo Nazionale di Manfredonia) e ai paesaggi del Gargano che, nelle pitture polimateriche e nelle singolari sculture dell’artista di Foggia, si trasformano in segni, simboli e colori astratti.

Ho avuto l’onore e il piacere di intrattenere con lui affettuosi rapporti di amicizia, grazie al fraterno rapporto che lo legava a mia madre, Maria Di Marzio, per le comuni origini di Ascoli Satriano. Per dimostrargli la sua amicizia e quanto credesse nella sua arte, la cara Maria non aveva esitato ad acquistare due opere giovanili in cui Gerardi dipingeva il paese della loro infanzia, Ascoli Satriano, quadri che ancora oggi custodisco gelosamente ed ammiro quotidianamente e che mi piace condividere con voi, per rendergli omaggio. Sono firmate e intitolate rispettivamente Paesaggio n.1 e Paesaggio n.2, risalgono al 1966.

Ho anche avuto modo di collaborare con lui, quando per conto della Provincia mi sono occupato del memorabile progetto del percorso artistico notturno “Peschici Città delle 16 Porte” con il catalogo monografico dell’Electa, a firma di Enrico Crispolti e Massimo Bignardi. Gerardo era reduce da una vasta ed apprezzata antologica al Palazzo dei Diamanti e dalla memorabile mostra milanese “Simboli e segni del Gargano” a Palazzo Dugnani (1985).

Quelle mostre furono il trampolino di lancio che lo portarono ad esporre in tutto i mondo, compreso il Giappone.

A Foggia non ha solo operato per molti decenni ma ha anche insegnato, quale docente all’Accademia di Belle Arti. Qualche anno fa si era trasferito a Como. Di lui ho sempre apprezzato la grande empatia, l’aplomb con cui affrontava ogni situazione, la squisita cortesia. Ci lascia un patrimonio artistico importante, che va custodito e valorizzato soprattutto per l’attenzione prestata alla nostra terra, ai suoi paesaggi, alle sue forme.

Lo riporta letteremeridiane.org