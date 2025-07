Manfredonia (Foggia) – Con un decreto sindacale, l’avvocato Franco La Torre è stato ufficialmente designato come componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (ADSP-MAM), che include i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.

La nomina arriva in seguito a una richiesta formale da parte del Commissario Straordinario dell’ADSP-MAM al Comune di Manfredonia per la designazione di un proprio rappresentante.

La scelta è ricaduta sull’avvocato La Torre, il cui curriculum vitae, acquisito al protocollo comunale in data 9 luglio 2025 (n.36894), attesta il possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 8, comma 1, della Legge 84/1994 e successive modifiche.

Requisiti e Conformità

Il decreto sindacale sottolinea come l’avvocato La Torre non versi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente, inclusi gli articoli del D. Lgs. 39/2013 e l’articolo 9, comma 2 della L. 84/1994. Inoltre, è stato verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali, nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale. Questa verifica include anche le funzioni esercitate dall’ADSP-MAM in relazione alla disciplina della ZES UNICA, come stabilito dal D.L. 124/2023, convertito dalla L. 162/2023, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita in data 10 luglio 2025 (n. 37215).

La designazione dell’avvocato La Torre rafforza la rappresentanza del territorio di Manfredonia all’interno di un organo cruciale per lo sviluppo e la gestione dei porti pugliesi, con un occhio di riguardo alle opportunità offerte dalla Zona Economica Speciale Unica.