Foggia – Le recenti testimonianze dei collaboratori di giustizia stanno svelando dettagli inquietanti sulla figura di Enzo Miucci, 42 anni, di Monte Sant’Angelo, soprannominato “u criatur” ma definito dai suoi stessi sodali come un “dio” e un “padre eterno”.

Le dichiarazioni rese alla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) dipingono Miucci come uno degli elementi più pericolosi del Gargano, ritenuto al vertice del potente clan Li Bergolis, oggi rinominato Li Bergolis/Miucci.

Giuseppe Della Malva, pentito viestano, ha descritto Miucci con un mix di rispetto, deferenza e paura: “Con lui non si scherza: è uno dei più pericolosi del Gargano, è pericolosissimo”. Miucci è detenuto dal 20 novembre 2019 e attualmente sotto processo in due importanti indagini: “Friends”, per traffico di droga, e “Mari e Monti”, per mafia, traffico di droga, estorsione e rapina.

L’Ascesa al Vertice del Clan

Enzo Miucci avrebbe preso le redini del clan nel 2009/2010, dopo le condanne inflitte ai suoi cugini, i fratelli Franco, Armando e Matteo Li Bergolis, nel maxi-processo alla mafia garganica.

Il suo ex braccio destro, Matteo Pettinicchio, pentitosi lo scorso gennaio, lo accusa di una serie di omicidi, inclusa la strage del 9 agosto 2017, in cui persero la vita quattro persone.

Pettinicchio ha riferito che Miucci avrebbe sparato in testa al boss rivale Mario Luciano Romito, deridendolo con la frase: “scappa mo’ Mario Romì”.

Questa mattanza si inserisce nella sanguinosa guerra con gli ex alleati Romito, che dal 2008 a oggi ha contato 36 fatti di sangue e 21 morti.

Nelle carte processuali, Miucci è descritto come il presunto capo del “gruppo mafioso più storico della Capitanata”.

Secondo Pettinicchio, questo clan “è sempre esistito sin dagli anni Settanta, dai nonni dei Li Bergolis a oggi: eravamo i più temuti, quelli che avevano fatto più omicidi. Adesso il capo è Miucci”.

Un Destino Segnato dalla Faida

La storia di Enzo Miucci è intrisa di violenza fin dalla giovane età.

Aveva solo 9 anni quando, il 14 agosto 1993 a Monte Sant’Angelo, suo padre Antonio Miucci, cognato di Ciccillo Li Bergolis, fu assassinato a pistolettate da un killer mascherato.

Questo omicidio era collegato alla faida tra i Li Bergolis e i Primosa/Alfieri, che ha causato 35 morti dal 1978 al 2010. Anche suo zio, Matteo Miucci, cadde vittima della stessa faida il 13 gennaio 1993.

Nonostante sia stato assolto dall’accusa di far parte del “clan dei montanari” nel maxi-processo di inizio millennio, Miucci ha avuto un ruolo cruciale accanto al cugino Franco Li Bergolis durante la sua latitanza. Nel processo “Blauer”, Miucci fu condannato a 5 anni per aver fiancheggiato l’ergastolano.

La Leadership Incondizionata Anche dal Carcere

La DDA, in una nota stampa del 31 maggio 2012, ha scritto che “Enzo Miucci detto ‘u criatur’ perché attivo all’interno del clan sin da adolescente, è uno degli esponenti di spicco della mafia garganica”. Ha assunto il comando del gruppo gestendolo sia sul piano organizzativo, mantenendo rapporti con la “Società Foggiana”, sia su quello economico, sostenendo le famiglie del clan.

La sua leadership è stata conquistata “con una vita al fianco del boss Li Bergolis che lo ha praticamente adottato di fatto all’età di 9 anni”.

Anche dal carcere, Miucci avrebbe continuato a impartire ordini e a mantenere contatti, spesso tramite telefoni cellulari. Nel blitz “Mari e Monti”, la DDA gli contesta associazione mafiosa, traffico e spaccio di droga, estorsioni e rapina.

L’accusa lo individua come il capo indiscusso del clan, ereditato dai cugini Li Bergolis, evidenziando il suo “carisma e la caratura criminale” che gli hanno permesso di dirigere il sodalizio e assumere “le scelte più significative sul piano delle strategie criminali”.

Al suo fianco, prima del tradimento, c’era Matteo Pettinicchio come suo luogotenente.

Le indagini continuano, cercando di fare piena luce su una delle figure più enigmatiche e influenti della criminalità organizzata pugliese.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it