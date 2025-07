Manfredonia, AQP sui divieti di balneazione: "Dispiacere per i disagi, ma il secondo stop non è riconducibile a noi"

MANFREDONIA (FOGGIA) – L’Acquedotto Pugliese (AQP) interviene per fare chiarezza in merito alle recenti rotture della condotta fognaria a Manfredonia e ai conseguenti divieti di balneazione, esprimendo “dispiacere per i disagi arrecati” ma sottolineando con forza che il secondo provvedimento di divieto non è a loro riconducibile.

Le improvvise rotture, verificatesi il 4 e 5 luglio scorsi lungo la condotta fognaria in Via Giuseppe Di Vittorio, a circa 1,5 km dalla costa, hanno richiesto un intervento immediato di AQP.

La società ha assicurato di aver lavorato ininterrottamente 24 ore su 24 per il ripristino e per limitare i disagi alla cittadinanza e tutelare la salute pubblica.

Sono inoltre in via di completamento interventi strutturali per la sostituzione definitiva di quel tratto, con un investimento di oltre 1,2 milioni di euro.

AQP ha precisato che l’azienda ha immediatamente adottato tutte le misure necessarie per la gestione dei reflui, inclusi presidi continui e l’uso di autospurghi, garantendo il regolare svolgimento del servizio e impedendo ulteriori disagi.

Già dal 7 luglio, AQP ha condotto campionamenti delle acque del mare di Siponto, rilevando una “situazione in progressivo miglioramento”, in attesa di conferma ufficiale da parte dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale (Arpa).

Cruciale la distinzione operata da AQP riguardo ai divieti di balneazione.

L’azienda sottolinea che il secondo divieto, relativo alla zona della spiaggia di Manfredonia (Castello e Acqua di Cristo), “non è riconducibile ad Acquedotto Pugliese”.

Questa zona, infatti, dista oltre 3 km dai punti di rottura della condotta e si trova a monte dell’area portuale.

Arpa Puglia, con analisi autonome e slegate dalla situazione di viale Di Vittorio, ha effettuato i campionamenti che hanno portato, giovedì 10 luglio, all’emissione di tale ordinanza. AQP, a scopo precauzionale, ha comunque verificato il sistema fognario nero nell’area in questione, “non rilevando alcuna anomalia”.

Acquedotto Pugliese ha ringraziato l’Amministrazione comunale per il supporto e la collaborazione e ha ribadito il proprio impegno a finalizzare, d’intesa con il Comune, ulteriori interventi pianificati per il miglioramento della rete fognaria.

Tra questi, il collegamento della nuova condotta di 384 metri per bypassare il tratto interessato dalle recenti rotture, la realizzazione di un bypass di circa 500 metri sul Lungomare del Sole, e i collegamenti finali del bypass su viale Di Vittorio.

Questi interventi si inseriscono in un quadro di lavori preliminari avviati da AQP a partire dal 2022, che hanno già visto la sostituzione di diversi tratti di condotte prementi e l’ammodernamento di tre impianti di sollevamento (Porto, Nettuno e Pineta).

È inoltre in fase avanzata di approvazione il progetto di raddoppio della condotta premente ISF Porto, una nuova opera di circa 6 km che mira a rafforzare ulteriormente la sicurezza del territorio e la gestione sostenibile dei reflui urbani di Manfredonia.

Contemporaneamente, proseguono i lavori infrastrutturali lungo le marine della Riviera Sud della città.