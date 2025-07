Manfredonia, “Città Protagonista”: «Disastro annunciato, servono risposte e non slogan»

La crisi che ha colpito il litorale di Manfredonia, con lo sversamento in mare di liquami causato dalla rottura di una condotta fognaria, si sta trasformando in un vero e proprio terremoto sociale ed economico. Non solo divieti di balneazione – che hanno progressivamente interessato Siponto, l’Acqua di Cristo e l’intero fronte costiero – ma anche spiagge deserte, turisti in fuga e attività commerciali allo stremo. A lanciare un atto d’accusa diretto verso l’amministrazione comunale è il movimento civico Città Protagonista, che parla senza mezzi termini di «disastro annunciato», frutto di «anni di negligenze, silenzi e totale assenza di programmazione».

“Un colpo durissimo a chi vive di turismo”

«Non è solo un disastro ambientale – denuncia il movimento – è una paralisi dell’intero tessuto economico e sociale cittadino. A farne le spese sono soprattutto operatori turistici, balneari e ristoratori, che avevano investito nella stagione estiva e che oggi vedono svanire clienti, prenotazioni e incassi». Alle accuse fa da contraltare una dura critica al comportamento dell’amministrazione, definito «sconcertante»: «Nessuna azione tempestiva, nessuna presa di posizione concreta verso i responsabili, nessun sostegno agli operatori. Solo frasi fatte e foto istituzionali, mentre la città affonda».

Le richieste: misure immediate e coraggio decisionale

Nel documento, Città Protagonista avanza tre proposte operative che potrebbero rappresentare un primo passo per attenuare l’impatto della crisi:

Una riduzione sostanziale del Canone Unico Patrimoniale per le attività colpite;

per le attività colpite; Una nuova ordinanza per la diffusione sonora , fondata su un aggiornato piano di zonizzazione acustica, ispirandosi a modelli virtuosi già applicati in altre località turistiche;

L’apertura di un tavolo permanente con gli operatori economici «non per discuterne all’infinito, ma per intervenire subito».

«Non servono nuovi studi o tavoli tecnici – prosegue la nota – basta guardare cosa funziona altrove e applicarlo, con umiltà e buon senso. La città non può più attendere».

Non manca, infine, un riferimento a quanto accaduto durante l’evento “Rive d’Autore”, dove il Sindaco avrebbe dichiarato: «Noi non siamo come le passate amministrazioni che nascondevano la polvere sotto il tappeto». Una frase definita dal movimento come «un autogol clamoroso» e «un attacco diretto a chi oggi siede con lui in Giunta e in Consiglio». «Manfredonia – conclude il comunicato – non si governa con le mani conserte e lo sguardo altrove. Servono responsabilità, trasparenza e il coraggio di decidere. La comunità non può più permettersi di restare a guardare».