Manfredonia, Don Franco celebra 60 anni di sacerdozio

Una data speciale per la comunità di Manfredonia e per la parrocchia San Camillo: oggi, 11 luglio 2025, ricorre il 60° anniversario di Ordinazione Presbiterale di Don Franco, guida spirituale da decenni e punto di riferimento per generazioni di fedeli. La ricorrenza, che segna un traguardo raro e prezioso – 1965-2025 – è stata celebrata con una messa solenne presieduta da Don Franco stesso, seguita da un momento di festa nel cortile parrocchiale. Un’occasione non solo per condividere la gioia di questo anniversario, ma anche per rendere grazie a Dio per un cammino sacerdotale vissuto con dedizione, servizio e amore verso la comunità.

“Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore!”: queste parole, tratte dal Salmo 116, hanno accompagnato la celebrazione, esprimendo il senso più autentico di gratitudine che ha caratterizzato l’intera giornata. Don Franco, con il suo impegno pastorale, la sua vicinanza alle famiglie e la sua costante testimonianza di fede, ha lasciato in questi sessant’anni un segno profondo nella storia della parrocchia e dell’intera città. La comunità ha voluto stringersi intorno a lui per esprimere affetto, stima e riconoscenza, in un clima di festa e spiritualità.

Un anniversario che diventa memoria viva, ringraziamento e speranza: sessant’anni di sacerdozio vissuti all’insegna del Vangelo e del servizio, che guardano al futuro con la stessa fede che ha accompagnato Don Franco fin dal giorno della sua ordinazione.