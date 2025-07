MANFREDONIA – «Sarebbe troppo facile liquidare tutto con un “l’abito non fa il monaco” o parlare solo di postura: non è con la forma che si governa, ma con la sostanza». È questa, in sintesi, la replica ferma che l’Amministrazione comunale rivolge a chi, nelle ultime ore, ha criticato la gestione dell’attuale emergenza ambientale che sta colpendo la città.

Un messaggio diretto, in particolare, agli esponenti di Città Protagonista, che avevano invitato il Sindaco e la Giunta a «ispirarsi a modelli virtuosi» e a dare «un’immagine più decorosa» anche dal punto di vista esteriore. «Ieri è stata una giornata difficile – spiegano dal Comune – una di quelle in cui non si ha nemmeno il tempo di “mettersi in tiro”, perché si è impegnati in interlocuzioni serrate con gli enti preposti, a lavorare senza sosta per affrontare una crisi grave, imprevista e drammatica».

L’Amministrazione rivendica l’impegno quotidiano, fatto «con le maniche rimboccate, non certo con le braccia conserte». E riconosce il diritto alla critica, purché questa non si trasformi «in un teatrino polemico o in una passerella politica». «È irresponsabile – aggiungono – chiedere di copiare soluzioni di altre realtà senza tenere conto delle peculiarità di Manfredonia. Ogni territorio ha le sue complessità e servono risposte costruite sulla base di queste».

Il messaggio alla cittadinanza è chiaro: si sta lavorando per contenere i danni, sostenere le attività economiche colpite, tutelare residenti e turisti, garantire sicurezza e trasparenza. «Chi invoca soluzioni immediate – osserva l’Amministrazione – dovrebbe sapere che, in una democrazia che funziona, le scorciatoie non esistono: ci sono procedure da rispettare, responsabilità condivise e limiti normativi che richiedono tempo, serietà e coerenza». Infine, una precisazione sulle parole del Sindaco, finite nel mirino di alcuni esponenti dell’opposizione: «Nessuna arroganza, nessuna offesa: solo la volontà di dire la verità, anche quando è scomoda. Non abbiamo nulla da nascondere sotto il tappeto. Abbiamo scelto di guardare i cittadini negli occhi, anche con la maglietta stropicciata di chi lavora tutto il giorno per loro. Perché il decoro non sta nell’abito, ma nell’impegno».

Un invito, quindi, a mantenere rispetto per il ruolo istituzionale, «anche quando il Sindaco non indossa la camicia della festa». E la conclusione: «Continuiamo a lavorare per Manfredonia, nella speranza di superare presto questo momento difficile e complesso».

Michela Quitadamo, Consigliera comunale di Manfredonia, capogruppo Molo 21