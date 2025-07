“Le colpe dei padri non possono ricadere sui figli… a patto che i figli prendano davvero le distanze dai padri, rinunciando a quell’eredità economica, sociale, culturale e politica che ha segnato la città.” Così esordiscono i Moderati Manfredonia in una dura nota rivolta all’Amministrazione La Marca, accusata di aver scelto la continuità con le precedenti stagioni politiche di centrosinistra che, per oltre venticinque anni, hanno governato la città.

Secondo i Moderati, l’attuale amministrazione – insediatasi nel giugno 2024 – ha deciso consapevolmente di affidarsi agli stessi protagonisti che hanno amministrato Manfredonia dal 1995 al 2021, periodo che include anche i due anni di gestione commissariale prefettizia, a loro dire diretta conseguenza delle scelte del centrosinistra sipontino. Tra i nomi citati spiccano quelli di Ognissanti, Riccardi e Campo, esponenti storici di una classe dirigente che – si legge nella nota – “si è limitata a scambiarsi ruoli e carriere, senza però costruire una seria politica di sviluppo su occupazione, turismo, sanità, infrastrutture e trasporti, pur avendo un filo diretto con la Regione Puglia, governata per due decenni dalla stessa parte politica”.

Un anno “in discesa” grazie alla programmazione di Rotice

I Moderati evidenziano come l’Amministrazione La Marca abbia potuto contare, in questo primo anno, sui frutti della programmazione avviata dall’ex sindaco Rotice: fondi PNRR per asili nido e strutture sportive, interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a Siponto, nuove opere come la rotatoria del Secondo Piano di Zona, la caserma dei Carabinieri, alloggi di edilizia popolare, il Piano Sociale di Zona, il nuovo centro di raccolta comunale, l’Agenzia per la casa. Un’eredità che vale milioni di euro e che, sottolineano i Moderati, non può essere ignorata.

Allo stesso tempo, l’analisi non risparmia critiche alle precedenti amministrazioni di centrosinistra, accusate di aver lasciato in eredità problemi strutturali che ancora oggi pesano come macigni:

il depotenziamento e lo svuotamento dell’ospedale “San Camillo”,

il dissesto delle casse comunali e il conseguente piano di riequilibrio “lacrime e sangue” imposto dalla Corte dei Conti,

la tracimazione della rete fognaria che ha portato alla non balneabilità del litorale urbano e di Siponto,

una zona industriale deserta e priva di infrastrutture primarie,

l’aumento della Tari accompagnato da una città “più sporca che mai”,

la scarsa trasparenza negli affidamenti e nelle scelte strategiche di Palazzo di Città.

“I risultati nefasti sono sotto gli occhi di tutti”, si legge nella nota, che elenca criticità considerate figlie di un approccio amministrativo privo di una reale visione di sviluppo.

Nessuna richiesta di dimissioni, ma un appello a governare davvero

Pur non chiedendo le dimissioni dell’attuale giunta – che secondo i Moderati potrebbero arrivare comunque per via dei conflitti interni – la richiesta è chiara: governare la città con responsabilità, affrontando i problemi storici e, se possibile, “rimediare almeno in parte ai disastri causati dai vostri padri fondatori”. Una presa di posizione netta che, ancora una volta, pone il tema della discontinuità politica e amministrativa al centro del dibattito sul futuro di Manfredonia.