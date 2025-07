MANFREDONIA (FG), 11 LUGLIO 2025 – Opportunità lavorativa nel settore dell’igiene urbana a Manfredonia. Un’azienda specializzata nei servizi ambientali ha infatti avviato la selezione di addetti allo spazzamento e alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, da impiegare sul territorio comunale.

Mansioni e requisiti richiesti

Le risorse selezionate si occuperanno di attività di:

raccolta dei rifiuti solidi urbani ;

spazzamento manuale o meccanico delle strade ;

manutenzione del decoro urbano, utilizzando mezzi e attrezzature specifiche.

Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti obbligatori:

possesso della licenza media (diploma di istruzione secondaria di primo grado) ;

patente di guida categoria B ;

esperienza pregressa documentata nel ruolo.

Costituirà titolo preferenziale il domicilio nel Comune di Manfredonia.

Tipologia contrattuale e condizioni di lavoro

L’offerta prevede un contratto di somministrazione a tempo determinato della durata di 2 mesi, con inquadramento secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Utilitalia – Livello J.

L’orario di lavoro si articola su turni, anche notturni, per un totale di 38 ore settimanali.

Incompatibilità e obblighi di legge

Come previsto dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, l’attività lavorativa è soggetta alle disposizioni relative a incompatibilità ed inconferibilità di incarichi.

Le risorse selezionate dovranno inoltre autodichiarare l’assenza di condanne penali e/o carichi pendenti. L’Ente procederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, riservandosi di valutare la rilevanza di eventuali precedenti o procedimenti in corso, in considerazione delle specifiche mansioni da svolgere.

Modalità di candidatura e scadenza

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura allegando il curriculum vitae aggiornato, entro e non oltre la data di scadenza indicata nell’avviso ufficiale.

Per ulteriori dettagli e per partecipare alla selezione è necessario consultare l’annuncio completo diffuso dall’azienda operante nei servizi di igiene ambientale.