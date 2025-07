Notte da incubo sul treno Bari-Foggia: passeggeri bloccati per sei ore tra disagi e rabbia

FOGGIA – Una notte di calvario per decine di passeggeri a bordo del treno regionale partito da Bari e diretto a Foggia la sera del 10 luglio.

Il convoglio, poco dopo la partenza, si è fermato in aperta campagna a causa di un’improvvisa mancanza di corrente elettrica, lasciando i viaggiatori bloccati per circa sei ore in condizioni definite “critiche”: senza aria condizionata, senza acqua, impossibilitati a scendere e, con il passare del tempo, anche senza la possibilità di ricaricare i telefoni per contattare i familiari o chiedere assistenza.

La situazione a bordo è rapidamente degenerata.

Testimonianze raccolte tra i passeggeri parlano di anziani e persone visibilmente provate dal caldo e dalla mancanza di ossigenazione.

I bagni sono diventati inutilizzabili a causa dell’assenza di elettricità che impediva lo scarico dell’acqua. “Dopo un po’ si faceva fatica a respirare, e non potevamo nemmeno aprire le porte per far circolare un po’ d’aria”, racconta un viaggiatore.

A rendere ancora più grave l’accaduto è la denuncia, da parte di fonti interne, che il guasto fosse noto già dalle ore 17 del pomeriggio.

Nonostante ciò, il treno sarebbe partito regolarmente, senza alcun preavviso ai passeggeri e senza predisporre alternative in caso di emergenza.

“Avrebbero potuto farci scendere a Barletta. Invece ci hanno lasciati lì, tra due stazioni, nel nulla e senza assistenza”, aggiunge un altro passeggero, esprimendo la propria indignazione.

Il comportamento del personale di bordo ha suscitato ulteriore malcontento.

“All’inizio la capotreno rideva con un collega, come se fosse tutto uno scherzo”, riferisce un testimone. Solo dopo “proteste accese” i passeggeri avrebbero ottenuto risposte, seppur “vaghe e contraddittorie”: prima la Protezione Civile, poi un traino fino a Foggia, infine taxi promessi prima da Foggia e poi da Trinitapoli.

Nessuna di queste soluzioni si è concretizzata nell’immediato.

Solo intorno alle 5 del mattino, sei ore dopo l’orario previsto di arrivo (le 23:15 del 10 luglio), è stato finalmente effettuato un trasbordo su un treno Intercity, che ha condotto i passeggeri alla stazione più vicina, quella di Trinitapoli.

I viaggiatori lamentano la scarsa attenzione mediatica per l’episodio, che è stato spesso ricondotto a “generici ritardi ferroviari”, senza evidenziare la gravità delle condizioni vissute a bordo.

“Qui c’era gente che ha rischiato di stare male, in condizioni igieniche e climatiche intollerabili”, sottolinea un passeggero.

Ora, i passeggeri non chiedono solo un rimborso del biglietto, ma un’assunzione di responsabilità da parte di Trenitalia per il disagio psicofisico subito e, soprattutto, l’adozione di misure concrete per evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro.

Lo riporta lagazzettadelmezzoggiorno.