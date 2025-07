La citazione “appiccicata” della Meloni, che dice di pensarla come i romani, ha avuto il suo piccolo effetto di consenso. Quella frase a Roma non è mai stata usata. Qualcosa di simile troviamo nel IV secolo: “Igitur, qui desiderat pacem, praeparet bellum – Pertanto chi desidera la pace, prepari la guerra” (Vegezio). Il congiuntivo (modo della possibilità) si trasforma in un imperativo (para bellum). E la frase diviene indiscutibile, non ammette obiezioni, si può tutt’al più parafrasare: “si vis pacem para pacem”. “Si vis bellum para pacem” (la pronuncia Napoleone, per dire: prepara la guerra ma fai finta di volere la pace). Ci sono altre simili: “Paritur pax bello – La pace è partorita dalla guerra”. O “Si pace frui volumus, bellum gerendum est – Se vogliamo godere la pace, è necessario combattere”, pronunciata da Cicerone in Senato contro Antonio. (Philippicae). Nel mondo antico la guerra è la regola. La pace è l’eccezione. Per noi dal secondo dopoguerra era il contrario, ma oggi le elite europee tendono a considerarla necessaria e non nascondono il fastidio per la parola pace. In un intervento della Meloni ai soldati italiani in Libano: “Voi mantenete la pace, non quelli che stanno a casa sul divano!”.

Nel mondo romano, però, c’è altro. Su questa sponda giungono vinti e vincitori. Enea e Diomede arrivano nello stesso periodo in Italia, reduci della medesima guerra, l’uno sconfitto, l’altro vincitore, ma in patria trova il letto e il trono occupato. Quando Turno, nel racconto di Virgilio, si prepara alla guerra contro Enea, pensa a Diomede come alleato. Invia un ambasciatore nella città da lui fondata, Arpi o Argiripa (Argos Hippium), ma Diomede non si lascia convincere. Anzi dissuade popoli e tribù fino ad allora vissuti in pace “a provocare guerre ignote”. Ricorda le “sofferenze indicibili” che dalla guerra di Troia hanno ricavato i vincitori. Racconta come sia assillato da visioni atroci: “i compagni, mutati in uccelli (diomedee), che investono le scogliere di lamenti e pianti”. Insensatezza e follia è la guerra. “Non spingetemi a tali battaglie, da parte mia non ci sarà più alcuna guerra con i troiani. I doni che mi avete portato dateli a Enea. Negoziate la pace, evitate di scontrarvi armi contro armi“. Questo è Diomede. Presente nei miti e nelle leggende della Daunia, dalle Tremiti (Diomedee) a Siponto, alle città della costa.

“Nulla salus bello – nessuna salvezza nella guerra“, dice Virgilio. Nell‘Eneide, il grande poema della latinità, bellum (guerra) è sempre horridum, mortiferum, nefandum… scelerata insania. Ed anche in Tacito la guerra è portatrice di distruzione, desolazione, rovine. “Faciunt solitudinem et pacem appellant – fanno il deserto e lo chiamano pace”. Le parole di Calgaco per rincuorare i suoi britanni a combattere contro i romani. Una frase che oggi potrebbero dire molti popoli colonizzati e bombardati.

La guerra richiede ingenti risorse, ed è costosa. Se si fa è perché si ricavano vantaggi. Traiano conquista la Dacia e porta a Roma ingenti ricchezze e centinaia di migliaia di prigionieri – schiavi, per rilanciare l’economia romana. Dopo le scoperte geografiche abbiamo i conquistadores, la Compagnia delle Indie, i paesi colonialisti. Oggi in Ucraina si cercano le terre rare e la Nato accarezza il sogno di smembrare la Russia.

“Bellum è guerra… e bello, mica può derivare da bellum?”. La mia spiegazione all’amico meccanico di due diverse origini per le due parole non è convincente. Bellum viene sconfitto dal germanico Werra. Ma bellum si prende la rivincita in molti termini dotti: bellicoso, bellicista, belligerante; parole più tenui, moderate rispetto alla ferocia di “guerra e guerrafondaio”. Un percorso a parte è de-bellare, usato per battaglie civili: debellare la pandemia, l’analfabetismo, la malaria… Una parola “pulita” rispetto al significato originario: debellare è la pax romana, la fine della guerra, la vittoria completa, l’annientamento.

Di queste parole se ne è discusso (Capire la guerra, costruire la pace) in un dibattito a margine dello spettacolo della Bottega degli apocrifi: la Pace di Aristofane. Trigeo è un contadino, le vigne non producono, e con uno scarabeo decide di recarsi nell’Olimpo a protestare contro gli dei per la guerra che non finisce mai. Gli dei non ci sono ed Hermes dice che al loro posto c’è Polemos, che ha sbattuto la pace in una grotta, insieme con l’abbondanza, la festa, l’allegria. Trigeo e i suoi cercano di liberarla. Ci sono falsi aiutanti, stranieri, quelli che prosperano nella guerra. Alla fine ci riescono. Che strano, però, Non ci sono filosofi e intellettuali a liberare la pace, ma contadini e cafoni.

a cura di Paolo Cascavilla, futuriparalleli.it