Anche il delicato ed originale ecosistema presente nella località di Siponto, ha subito la grave deturpazione riveniente dalla sommersione dei liquami dispersi dalla condotta pubblica. La immagine della nostra località turistica riporta una macchia, è il caso di dirlo, nella propria stagione estiva in un periodo dell’anno che risulta cruciale per la riuscita della stessa.

Tutti gli immani sacrifici, umani ed economici, vengono posti nel nulla da un evento che non poteva ritenersi imprevedibile. Risuona insistentemente in questi giorni tra gli addetti ai lavori l’appellativo di “atavico” in riferimento alla problematica della condotta fognaria nel tratto di Siponto interessato dal collasso di sabato scorso. Nonostante l’atavicità di questa situazione, non si è mai provveduto a risolverla. Come al solito è risultata non essere stata degnamente considerata, andando ad esplodere in tutta la sua drammaticità.