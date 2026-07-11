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MESSINA INCIDENTE 49enne muore travolto da una moto: il mezzo non era assicurato

Tragedia nella notte a Messina, dove un uomo di 49 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sul viale Gazzi

49enne muore travolto da una moto: il mezzo non era assicurato

49enne muore travolto da una moto: il mezzo non era assicurato - Fonte Immagine: gazzettadelsud.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Tragedia nella notte a Messina, dove un uomo di 49 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sul viale Gazzi, poco distante dall’Istituto Quasimodo.

La vittima è Vincenzo La Foresta, conosciuto sui social con il nome di “Enzo Miao”, dove era seguito da numerosi utenti per i suoi video e sketch pubblicati su TikTok.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato investito da una Honda Africa Twin condotta da un 40enne mentre percorreva la carreggiata in direzione valle-monte. L’impatto è stato violentissimo e per il 49enne non ci sarebbe stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Messina, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Il motociclista è stato trasportato all’ospedale Piemonte per essere sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici previsti dalla legge.

La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta e il conducente della moto sarà iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, un atto dovuto in questa fase delle indagini.

Gli investigatori stanno effettuando ulteriori verifiche per chiarire ogni dettaglio della vicenda, compresi gli aspetti relativi alla velocità del mezzo e alla posizione amministrativa della motocicletta, che dai primi accertamenti risulterebbe priva di copertura assicurativa.

Lo riporta messina.gazzettadelsud.it.

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