MATERA – Tragedia lungo la strada statale 7, nei pressi dello svincolo di Matera Centro. Un autotrasportatore di 50 anni, originario di Crispiano (Taranto), ha perso la vita dopo che il camion che conduceva è precipitato da un cavalcavia per cause ancora in corso di accertamento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 Basilicata Soccorso, che hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di recupero del mezzo pesante e nella messa in sicurezza dell’area.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La circolazione lungo il tratto interessato della statale ha subito rallentamenti e limitazioni durante le operazioni di soccorso.

Lo riporta l’Ansa.