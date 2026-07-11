CERIGNOLA (FOGGIA) – I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 28enne del posto, indagato per una rapina aggravata avvenuta la mattina del 18 luglio 2025 ai danni di una farmacia cittadina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla Procura di Foggia, l’uomo sarebbe entrato nell’esercizio commerciale con il volto travisato e armato di coltello. Dopo aver minacciato due dipendenti, si sarebbe impossessato di circa 1.500 euro in contanti custoditi nella cassa, per poi allontanarsi rapidamente a piedi.

Le indagini, avviate immediatamente dopo la segnalazione giunta al numero di emergenza 112, avrebbero consentito ai militari dell’Arma di ricostruire il percorso seguito dal presunto autore durante la fuga. Secondo gli accertamenti, il 28enne si sarebbe disfatto degli abiti indossati durante la rapina, gettandoli in un cassonetto dei rifiuti prima di raggiungere la propria abitazione.

Determinanti, secondo gli inquirenti, gli esami tecnico-scientifici effettuati dal Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) di Roma sui capi di abbigliamento recuperati e sequestrati. Le analisi avrebbero infatti attribuito all’indagato le tracce biologiche rinvenute sugli indumenti, elemento ritenuto rilevante nell’impianto investigativo.

L’uomo è stato quindi raggiunto dalla misura cautelare in carcere.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da ritenersi non colpevole fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.