Cerignola, rapina in farmacia: arrestato 28enne

I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno arrestato un 28enne del posto, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica, con l’accusa di rapina aggravata ai danni di una farmacia cittadina.

Il provvedimento riguarda un episodio avvenuto nella mattinata del 18 luglio 2025, quando, secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo sarebbe entrato all’interno dell’esercizio commerciale con il volto coperto e armato di coltello.

Stando alle indagini coordinate dalla Procura di Foggia, il 28enne avrebbe minacciato due dipendenti della farmacia e si sarebbe impossessato di circa 1.500 euro in contanti presenti nella cassa, per poi allontanarsi rapidamente a piedi.

L’intervento dei militari dell’Arma, attivati dopo una segnalazione arrivata al numero di emergenza 112, avrebbe permesso di ricostruire gli spostamenti dell’indagato nelle fasi successive alla rapina.

Secondo quanto emerso dalle investigazioni, durante la fuga verso la propria abitazione l’uomo si sarebbe disfatto degli abiti utilizzati per il colpo, gettandoli all’interno di un cassonetto dei rifiuti.

Gli indumenti recuperati sono stati sottoposti a sequestro e analizzati dal R.I.S. di Roma. Gli accertamenti tecnico-scientifici avrebbero consentito di individuare tracce biologiche riconducibili all’arrestato, rafforzando il quadro accusatorio nei suoi confronti.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. La posizione dell’indagato è al vaglio dell’Autorità giudiziaria e, come previsto dalla legge, non potrà essere considerato colpevole fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.