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CERIGNOLA COMUNE Cerignola, Stornara e Stornarella presentano la Strategia Urbana Territoriale

L’incontro rappresenterà un momento di confronto con la cittadinanza e di restituzione del lavoro svolto attraverso il percorso partecipativo

Cerignola, Stornara e Stornarella presentano la Strategia Urbana Territoriale

Consiglio Comunale Cerignola - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Luglio 2026
Cerignola // Politica //

Entra nella fase decisiva il percorso di Rigenerazione Urbana promosso dai Comuni di Cerignola, Stornara e Stornarella, con la presentazione pubblica della Strategia Urbana Territoriale prevista per martedì 14 luglio alle ore 17:30 a Palazzo Fornari.

L’incontro rappresenterà un momento di confronto con la cittadinanza e di restituzione del lavoro svolto attraverso il percorso partecipativo avviato nelle scorse settimane, che ha coinvolto residenti, associazioni, operatori economici, rappresentanti del Terzo Settore e diversi portatori di interesse del territorio.

Durante l’appuntamento saranno illustrati gli indirizzi strategici e le principali linee di intervento individuate per guidare le future azioni di rigenerazione urbana nei tre Comuni. La strategia presentata raccoglierà le proposte, le osservazioni e i contributi emersi dagli incontri pubblici, trasformandoli in una visione condivisa per lo sviluppo territoriale.

L’iniziativa è coordinata dal Comune di Cerignola, in qualità di ente capofila, con il sostegno della Regione Puglia nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità IX “Sviluppo territoriale e urbano”, attraverso le Azioni 9.1 “Strategie urbane” e 9.2 “Interventi di miglioramento della capacità amministrativa”. Il progetto è realizzato con il supporto tecnico della società di ingegneria Finepro Srl.

La Strategia Urbana Territoriale nasce con l’obiettivo di costruire una programmazione comune tra le amministrazioni di Cerignola, Stornara e Stornarella, puntando sulla riqualificazione degli spazi pubblici, sulla valorizzazione del patrimonio culturale e sulla crescita della qualità della vita delle comunità locali.

Tra le finalità del progetto figurano il contrasto al degrado urbano, il recupero delle aree sottoutilizzate, il miglioramento della sicurezza e la promozione di nuovi modelli di sviluppo sociale ed economico attraverso una pianificazione condivisa.

I primi incontri partecipativi hanno consentito di raccogliere numerosi contributi dal territorio, facendo emergere bisogni, criticità e opportunità. La Strategia Urbana Territoriale rappresenterà quindi la sintesi di questo confronto e costituirà la base per le successive fasi di progettazione e interlocuzione con la Regione Puglia.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Francesco Bonito, sindaco di Cerignola, Roberto Nigro, sindaco di Stornara, e Massimo Colia, sindaco di Stornarella. Seguiranno gli interventi di Francesco Casamassima, dirigente, e dell’architetto Michele Sgobba. L’incontro sarà moderato da Emiliano Moccia, mentre le attività partecipative saranno curate da Raffaello Tullo e Martina Salvatore.

L’appuntamento del 14 luglio rappresenterà dunque un passaggio fondamentale per condividere con la comunità gli esiti del percorso avviato e definire gli indirizzi che accompagneranno il futuro sviluppo urbano di Cerignola, Stornara e Stornarella.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, associazioni, imprese, ordini professionali, rappresentanti del Terzo Settore e tutti gli interessati a partecipare alla presentazione pubblica della Strategia Urbana Territoriale, contribuendo al confronto su una nuova fase di crescita e trasformazione dei territori.

Lo riporta cerignolaviva.it.

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