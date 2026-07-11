Disinfestazione urgente del verde urbano: il Comune interviene contro i parassiti che minacciano gli alberi

Manfredonia. Scatta un piano straordinario per salvaguardare il patrimonio arboreo cittadino. Il sindaco Domenico La Marca ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone una serie di trattamenti fitosanitari contro alcune infestazioni che stanno colpendo olmi, tigli e querce presenti lungo le strade e nelle principali aree verdi comunali. L’obiettivo è arrestare un fenomeno che, secondo le verifiche effettuate dagli uffici tecnici e le numerose segnalazioni giunte da cittadini e operatori del settore, sta assumendo dimensioni tali da non poter più essere affrontato con i normali interventi di manutenzione.

Nel mirino ci sono in particolare la Galerucella dell’olmo, insetto capace di compromettere rapidamente la salute degli alberi provocandone la progressiva defogliazione, e diverse specie di cocciniglia che stanno interessando tigli e querce. La loro proliferazione, oltre a indebolire le piante, produce notevoli disagi alla popolazione a causa della cosiddetta “melata”, la sostanza zuccherina che ricopre automobili, marciapiedi e arredi urbani, favorendo anche la presenza di altri insetti.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, il peggioramento delle infestazioni potrebbe determinare un progressivo deperimento delle alberature con conseguente aumento del rischio di cedimenti di rami o intere piante, situazione che potrebbe mettere in pericolo la pubblica incolumità oltre a compromettere il decoro urbano. Per questo il Comune ha scelto di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, limitando però gli effetti del provvedimento al tempo strettamente necessario per eseguire gli interventi.

I trattamenti sono programmati tra il 14 e il 15 luglio, secondo il calendario predisposto dal Settore Tecnico. Le operazioni interesseranno via Giuseppe Di Vittorio, dove saranno trattati olmi, querce e tigli, la Villa Comunale per gli interventi sulle querce, via Gargano, via dei Veneziani, piazza San Michele e piazza delle Messi, oltre ad altri alberi che potranno essere individuati nel corso delle attività operative. In caso di maltempo o di altre condizioni che impediscano l’esecuzione degli interventi, il calendario potrà slittare ai giorni immediatamente successivi senza necessità di una nuova ordinanza, previa comunicazione alla cittadinanza.

L’amministrazione comunale sottolinea che saranno impiegati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute, conformi alle disposizioni del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei pesticidi e applicati da personale specializzato in possesso delle necessarie certificazioni. Particolare attenzione sarà riservata anche alla tutela degli insetti impollinatori attraverso l’adozione delle prescrizioni previste dalla normativa nazionale.

L’ordinanza introduce inoltre una serie di precauzioni rivolte ai residenti nelle aree interessate. I trattamenti saranno effettuati indicativamente nelle ore notturne, tra le 2 e le 6 del mattino, e durante le operazioni sarà necessario mantenere chiuse finestre e balconi, evitare di lasciare all’esterno biancheria o alimenti, tenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni e non sostare nelle zone interessate durante e nelle ore immediatamente successive all’irrorazione dei prodotti.

Per garantire la massima trasparenza, il Comune ha disposto che almeno 48 ore prima degli interventi venga data ampia informazione attraverso la pubblicazione dell’ordinanza sull’Albo Pretorio, sul sito istituzionale e mediante l’affissione di cartelli nelle aree interessate. Sugli avvisi saranno riportati la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e i tempi necessari prima del ritorno alla normale fruizione degli spazi pubblici.

L’attività di vigilanza sarà affidata alla Polizia Locale e agli altri organi competenti, mentre il Settore Lavori Pubblici e Ambiente dovrà curare tutte le comunicazioni preventive e trasmettere il provvedimento anche all’ASL competente. L’ordinanza resterà efficace esclusivamente per il periodo necessario all’esecuzione dei trattamenti, cessando automaticamente al termine degli interventi programmati.

A cura di Michele Solatia.