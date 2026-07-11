Disturbi mentali in aumento nel mondo, Ianzano: "Oggi colpiscono 1,2 miliardi di persone"

I disturbi mentali sono quasi raddoppiati negli ultimi trent’anni, passando dai dati del 1990 a una situazione che nel 2023 vede circa 1,2 miliardi di persone convivere con almeno una patologia psichiatrica. A evidenziare il fenomeno è il dottor Giulio Ianzano, infermiere magistrale e docente universitario UNIFG, che richiama l’attenzione sulla necessità di rafforzare prevenzione, assistenza e formazione sanitaria.

Secondo gli studi pubblicati su PubMed e riportati da The Lancet, coordinati dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) e dall’Università del Queensland, l’aumento riguarda in particolare disturbi d’ansia e depressione maggiore, analizzati in oltre 200 Paesi attraverso i dati relativi a dodici principali condizioni psichiatriche.

La crescita del fenomeno, spiegano gli esperti, non è legata soltanto a una maggiore capacità di diagnosi, ma anche ai profondi cambiamenti sociali ed economici degli ultimi decenni. Tra i principali fattori vengono indicati precarietà lavorativa, isolamento sociale, conflitti, crisi climatiche, violenza e conseguenze psicologiche della pandemia da Covid-19.

Un ruolo sempre più rilevante è assunto anche dall’impatto delle nuove tecnologie. L’uso intensivo dei social media, il cyberbullismo e l’esposizione continua agli ambienti digitali possono incidere negativamente sul benessere psicologico, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti, favorendo stress, ansia e senso di inadeguatezza.

Le fasce maggiormente colpite risultano essere proprio i giovani, in particolare tra i 15 e i 19 anni, oltre alle donne, che presentano tassi più elevati di ansia e depressione.

Il peso dei disturbi mentali rappresenta oggi una delle principali emergenze per la salute pubblica mondiale. Queste patologie incidono sulla qualità della vita, sulle relazioni sociali e sulla capacità lavorativa, generando inoltre importanti conseguenze economiche per i sistemi sanitari e assistenziali.

Nonostante l’impatto crescente, in molti Paesi l’accesso alle cure psicologiche e psichiatriche resta ancora insufficiente a causa della carenza di personale specializzato e dello stigma sociale che spesso impedisce diagnosi e interventi tempestivi.

In questo scenario assume un ruolo centrale la professione infermieristica. Gli infermieri impegnati nella salute mentale svolgono attività fondamentali di ascolto, supporto terapeutico, educazione sanitaria e monitoraggio clinico, contribuendo a migliorare l’adesione ai trattamenti e a prevenire isolamento, ricadute e ricoveri.

L’assistenza infermieristica territoriale consente inoltre di individuare precocemente situazioni di disagio, soprattutto tra le persone più fragili, favorendo un collegamento costante tra paziente, famiglia ed équipe multidisciplinare.

Sul fronte della formazione, la recente riforma universitaria introduce tre nuovi indirizzi di laurea magistrale specialistica per rispondere alle nuove esigenze del Servizio sanitario nazionale: Cure primarie e Infermieristica di famiglia e comunità, Cure intensive e dell’Emergenza, Cure neonatali e pediatriche.

I nuovi percorsi si affiancheranno alle attuali lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche, dedicate allo sviluppo di competenze manageriali, organizzative, formative e di ricerca.

La riforma è stata avviata attraverso il Decreto Ministeriale n. 159 del 6 febbraio 2026 e il Decreto Ministeriale n. 177 del 25 febbraio 2026, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio, in occasione della Giornata internazionale dell’Infermiere.

Secondo Ianzano, alla luce dell’aumento dei disturbi mentali e delle dipendenze patologiche, sarebbe necessario introdurre anche una formazione specialistica infermieristica dedicata alla salute mentale e alle dipendenze, oggi non ancora prevista come specifico percorso magistrale.

Un indirizzo di questo tipo permetterebbe di formare professionisti con competenze avanzate nella presa in carico delle persone con disturbi psichiatrici e problemi legati all’uso di sostanze, nella prevenzione, nella riabilitazione psicosociale e nella gestione dei servizi territoriali.

La necessità di un cambiamento nella formazione era già stata evidenziata dalla Consensus Conference della FNOPI del 21 febbraio 2023, che aveva indicato l’importanza di sviluppare specializzazioni e percorsi universitari dedicati ad aree come cure primarie, neonatologia e pediatria, salute mentale e dipendenze, emergenza-urgenza, area medica e chirurgica.

La salute mentale, dunque, non può più essere considerata un tema secondario, ma deve diventare una priorità della sanità pubblica attraverso investimenti nella prevenzione, nei servizi territoriali e nella preparazione dei professionisti.

«Oggi colpiscono 1,2 miliardi di persone», sottolinea Ianzano, evidenziando come sia necessario un approccio integrato capace di unire assistenza sanitaria, formazione e sensibilizzazione sociale per affrontare una delle principali sfide del XXI secolo.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.