Festa nel Borgo, al Regiohotel Manfredi una serata tra sapori, vino e tradizioni

MANFREDONIA (FG) – Una serata all’insegna della convivialità, della buona cucina e delle tradizioni pugliesi ha animato gli spazi del Regiohotel Manfredi in occasione della nuova edizione di “Festa nel Borgo”, l’evento che ha trasformato il suggestivo borgo della struttura in una vera e propria piazza di festa.

Tra luminarie, musica dal vivo e profumi della gastronomia locale, gli ospiti hanno vissuto un’esperienza capace di coniugare gusto, intrattenimento e valorizzazione del territorio. L’atmosfera è stata quella tipica delle antiche feste di paese: sorrisi, brindisi e momenti di condivisione hanno accompagnato l’intera serata, regalando ai presenti un clima di autentica allegria.

Protagonisti assoluti sono stati i sapori della tradizione pugliese, con un percorso enogastronomico ricco di specialità preparate secondo le ricette del territorio e abbinate a un’accurata selezione di vini regionali. Le degustazioni hanno conquistato il pubblico, offrendo un viaggio tra prodotti tipici e autentiche eccellenze locali.

A fare da colonna sonora alla manifestazione sono stati musica popolare, spettacoli e artisti itineranti che hanno coinvolto i partecipanti, rendendo il borgo un luogo di incontro e divertimento. Balli spontanei, applausi e un’atmosfera coinvolgente hanno caratterizzato una serata che ha saputo unire generazioni diverse nel segno della tradizione e della socialità.

L’evento si conferma così uno degli appuntamenti estivi più apprezzati del territorio sipontino, capace di promuovere le eccellenze enogastronomiche della Puglia e di valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso un format che mette al centro l’accoglienza, il buon cibo, il vino e la voglia di stare insieme.

Ancora una volta, “Festa nel Borgo” ha dimostrato come tradizione e ospitalità possano fondersi in un’esperienza coinvolgente, lasciando nei partecipanti il ricordo di una serata vissuta tra emozioni, sapori autentici e la magia delle notti d’estate nel cuore del Gargano.

a cura di Daniele Catalano