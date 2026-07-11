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FOGGIA DE PALO Foggia, aperti i casting per il film “Il Paese”: si cercano attori e attrici

Sono aperte le selezioni per trovare gli interpreti del film “Il Paese”, opera prima del regista pugliese Antonio De Paolo

Foggia, aperti i casting per il film “Il Paese”: si cercano attori e attrici

Antonio De Palo - Fonte Immagine: instagram.com - antoniodepalo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Sono aperte le selezioni per trovare gli interpreti del film “Il Paese”, opera prima del regista pugliese Antonio De Paolo, prodotto da Beagle Film e Lupin Film. Il lungometraggio sarà girato sul Gargano e le riprese inizieranno alla fine di settembre, con una durata prevista di circa cinque settimane.

La produzione ha avviato i casting rivolti ad attrici e attori residenti a Foggia e provincia per individuare i protagonisti e i ruoli secondari della pellicola.

Nel dettaglio, si cercano:

attori e attrici tra i 50 e i 65 anni;

ragazze tra i 16 e i 25 anni con esperienza nel campo della recitazione;

ragazzi tra i 18 e i 25 anni con esperienza recitativa, tra cui un giovane di corporatura robusta.

Gli interessati potranno candidarsi inviando una mail all’indirizzo delcarminecasting@gmail.com, indicando nell’oggetto il ruolo per il quale intendono proporsi, ad esempio “Ragazza 18 anni”, “Attore 55 anni” oppure “Ragazzo corporatura robusta 19 anni”.

Alla candidatura dovranno essere allegati due fotografie recenti, una in primo piano e una a figura intera, oltre a un breve video di presentazione nel quale indicare nome e cognome, età, altezza e una breve descrizione delle proprie esperienze nel mondo della recitazione.

È inoltre necessario fornire un recapito telefonico. Per i candidati minorenni dovrà essere indicato il numero di telefono di un genitore o della persona che esercita la responsabilità genitoriale.

Lo riporta retegargano.it.

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