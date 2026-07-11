Edizione n° 6124

BALLON D'ESSAI

PANINI GUARDIAN // Il caso dei “panini in spiaggia” arriva fino al Guardian: riflettori internazionali sulla vicenda di Vieste
11 Luglio 2026 - ore  16:44

CALEMBOUR

CASSAZIONE PIACENTINO // Riciclaggio e autoriciclaggio, la Cassazione riapre il caso Piacentino: nuova valutazione sulle pene sostitutive
11 Luglio 2026 - ore  11:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Cassonetti intelligenti vuoti e rifiuti abbandonati, Aprile: «Non è il servizio a fallire, ma la comunità senza senso civico»

FOGGIA APRILE Cassonetti intelligenti vuoti e rifiuti abbandonati, Aprile: «Non è il servizio a fallire, ma la comunità senza senso civico»

Cumuli di rifiuti lasciati a terra accanto ai cassonetti intelligenti vuoti e conferimenti errati rallentano il servizio di raccolta

Cassonetti intelligenti vuoti e rifiuti abbandonati, Aprile: «Non è il servizio a fallire, ma la comunità senza senso civico»

Cassonetti intelligenti vuoti e rifiuti abbandonati, Aprile: «Non è il servizio a fallire, ma la comunità senza senso civico» - Fonte Immagine: Facebook, Lucia Aprile

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Cumuli di rifiuti lasciati a terra accanto ai cassonetti intelligenti vuoti e conferimenti errati rallentano il servizio di raccolta. È quanto denunciato dall’assessora all’Ambiente Lucia Aprile dopo un sopralluogo effettuato nella notte di venerdì 10 luglio.

La situazione più critica è stata riscontrata in via Napoli, dove sono stati trovati sacchetti abbandonati vicino alle postazioni dei cassonetti e rifiuti indifferenziati gettati nel contenitore dell’umido, con materiali lasciati anche sulle grate di conferimento.

«Fare qualche metro in più non può giustificare l’abbandono dei rifiuti o il conferimento scorretto», ha dichiarato l’assessora Aprile mostrando i video realizzati durante il controllo.

«Se non impariamo a comportarci civilmente, questo è lo scenario, poi aivoglia a dare la colpa all’azienda e all’Amministrazione», ha aggiunto la vice sindaca, puntando il dito contro i comportamenti incivili che compromettono il corretto funzionamento del sistema.

Aprile ha ricordato gli interventi effettuati per rendere più agevole l’utilizzo dei nuovi contenitori: «Abbiamo reso i cassonetti ancora più semplici da utilizzare, ampliando le grate di conferimento, pur non eliminandole per non incentivare il conferimento di ingombranti e rifiuti di ogni genere per i quali esistono i Ccr ed il numero verde, entrambi gratuiti».

Secondo l’assessora, le postazioni sono state studiate sulla base delle esigenze del territorio: «Le postazioni sono state calibrate in base alla produzione dei rifiuti e alla distanza massima da percorrere, così da contenere i costi energetici ed evitare aumenti della Tari. In questa prima fase potranno essere apportati alcuni correttivi, dove necessari».

Il problema, sottolinea l’amministrazione, riguarda soprattutto le conseguenze delle azioni scorrette: gli interventi per rimuovere rifiuti abbandonati sottraggono tempo e risorse agli operatori, rallentando le attività ordinarie di raccolta.

L’assessora ha quindi rivolto un appello ai cittadini affinché collaborino al miglioramento del servizio: «Non prestare il fianco a chi, strumentalmente e senza alcun senso del bene comune, sta provando a fare fallire la città giustificando l’ingiustificabile, perché non è il servizio a fallire ma, se nel 2027 non siamo in grado di fare una differenziata decente, abbiamo fallito tutti, come comunità».

«La differenza – conclude Aprile – la fanno il senso civico e la collaborazione di ognuno. Una città pulita è una responsabilità condivisa».

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO