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FOGGIA VIGILANTE Foggia, in arrivo nuovi rinforzi per la Polizia. Vigilante: “Continueremo a farci portavoce”

Il SAP – Sindacato Autonomo di Polizia di Foggia accoglie positivamente l’arrivo dei nuovi rinforzi destinati alla Questura

Foggia, in arrivo nuovi rinforzi per la Polizia. Vigilante: "Continueremo a farci portavoce"

Giuseppe Vigilante, SAP FOGGIA ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Il SAP – Sindacato Autonomo di Polizia di Foggia accoglie positivamente l’arrivo dei nuovi rinforzi destinati alla Questura e agli uffici della provincia, considerandoli un segnale importante dopo anni di richieste e sollecitazioni per affrontare le carenze di personale che interessano il territorio.

Secondo il sindacato, le nuove assegnazioni rappresentano un passo avanti per una provincia che quotidianamente deve fare i conti con una complessa situazione sul fronte della sicurezza e con fenomeni criminali di particolare rilevanza. Gli operatori della Polizia di Stato, sottolinea il SAP, continuano a garantire il proprio servizio nonostante organici insufficienti e carichi di lavoro elevati.

Il sindacato, tuttavia, evidenzia che i rinforzi annunciati non devono essere considerati un traguardo definitivo. Foggia necessita di un intervento strutturale e duraturo sul potenziamento degli organici, in grado di garantire maggiore stabilità agli uffici, una migliore distribuzione delle risorse e una presenza ancora più efficace sul territorio.

Il SAP Foggia annuncia che continuerà a monitorare l’effettiva attuazione delle assegnazioni, affinché agli annunci seguano interventi concreti e proporzionati alle reali esigenze operative della provincia.

Continueremo a farci portavoce delle legittime aspettative dei colleghi, chiedendo che il nostro territorio riceva finalmente l’attenzione che merita”, sottolinea il sindacato, ribadendo la necessità di riconoscere il valore del lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato.

Per il SAP, infatti, la sicurezza dei cittadini passa anche dalla tutela degli operatori che ogni giorno garantiscono il controllo del territorio, affrontando il proprio compito con professionalità, spirito di servizio e spesso con importanti sacrifici personali.

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