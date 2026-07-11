Edizione n° 6124

BALLON D'ESSAI

PANINI GUARDIAN // Il caso dei “panini in spiaggia” arriva fino al Guardian: riflettori internazionali sulla vicenda di Vieste
11 Luglio 2026 - ore  16:44

CALEMBOUR

CASSAZIONE PIACENTINO // Riciclaggio e autoriciclaggio, la Cassazione riapre il caso Piacentino: nuova valutazione sulle pene sostitutive
11 Luglio 2026 - ore  11:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Il caso dei “panini in spiaggia” arriva fino al Guardian: riflettori internazionali sulla vicenda di Vieste

PANINI GUARDIAN Il caso dei “panini in spiaggia” arriva fino al Guardian: riflettori internazionali sulla vicenda di Vieste

Secondo quanto riportato da Dissapore, il giornale inglese ha utilizzato l'episodio come punto di partenza per tornare a criticare il modello italiano di gestione delle spiagge

Benedetta and her mother eat a seafood risotto at Il Gabbiano beach club in Montalto di Castro on the Lazio coast. Photograph: Victor Sokolowicz/The Guardian

Panino police: packed lunch bans enrage Italians at pricey beach clubs - Benedetta and her mother eat a seafood risotto at Il Gabbiano beach club in Montalto di Castro on the Lazio coast. Photograph: Victor Sokolowicz/The Guardian

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Luglio 2026
Cronaca // Gargano //

VIESTE – La polemica nata in Italia sul divieto di consumare cibo portato da casa in alcuni stabilimenti balneari è approdata anche sulle pagine del quotidiano britannico The Guardian. Al centro dell’attenzione internazionale c’è il caso di Vieste, dove una madre ha denunciato il divieto imposto da uno stabilimento di far consumare ai propri figli panini preparati da casa.

Secondo quanto riportato da Dissapore, il giornale inglese ha utilizzato l’episodio come punto di partenza per tornare a criticare il modello italiano di gestione delle spiagge, da tempo considerato uno degli esempi più evidenti di privatizzazione del litorale in Europa.

Il Guardian evidenzia come in alcune regioni, tra cui Emilia-Romagna e Liguria, circa il 70% della costa sia occupato da stabilimenti balneari privati, limitando gli spazi destinati alle spiagge libere. Una situazione che, secondo il quotidiano britannico, contrasta con quella di altre note destinazioni balneari europee, come la Costa Azzurra, la Grecia, le Baleari e le Canarie, dove l’accesso libero alle spiagge è maggiormente garantito.

L’articolo richiama anche il fenomeno della crescente trasformazione di molti lidi italiani, in particolare in Puglia, in strutture orientate a un’offerta di fascia alta, con servizi esclusivi, ristorazione ricercata e prezzi elevati per l’accesso e la consumazione di cibi e bevande.

Per raccontare il punto di vista dei bagnanti, il Guardian ha raccolto la testimonianza di una cliente di uno stabilimento del litorale romano, che ha spiegato di preferire portare il pranzo da casa dopo aver già sostenuto una spesa significativa per l’abbonamento stagionale all’ombrellone, pur continuando ad acquistare bevande, caffè e gelati presso il bar del lido.

Resta però aperta la questione giuridica relativa al caso di Vieste. Come ricorda Dissapore, il regolamento interno dello stabilimento che vietava l’introduzione di alimenti propri è stato contestato dalle istituzioni pugliesi. Anche il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha espresso dubbi sulla legittimità del divieto. La conformità del regolamento potrà essere definitivamente chiarita solo da un eventuale pronunciamento dell’autorità giudiziaria.

La vicenda continua intanto ad alimentare il dibattito sul rapporto tra concessioni balneari, diritti dei consumatori e utilizzo degli spazi demaniali. Fonte: Dissapore.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO