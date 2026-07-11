Edizione n° 6124

BALLON D'ESSAI

FILOMENA PIAZZOLLA // Frode fiscale da oltre 1,7 milioni, la Cassazione conferma il sequestro a Filomena Piazzolla
11 Luglio 2026 - ore  11:53

CALEMBOUR

CASSAZIONE PIACENTINO // Riciclaggio e autoriciclaggio, la Cassazione riapre il caso Piacentino: nuova valutazione sulle pene sostitutive
11 Luglio 2026 - ore  11:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // L’amore che vince il dolore: oggi il “sì” di Vittorio Genchi e Simona Gelsomino nella Basilica di Siponto

VITTORIO - SIMONA L’amore che vince il dolore: oggi il “sì” di Vittorio Genchi e Simona Gelsomino nella Basilica di Siponto

Ci sono matrimoni che raccontano molto più di una storia d'amore. Raccontano la forza di rialzarsi, il valore della famiglia, il coraggio di costruire il proprio futuro

L'amore che vince il dolore oggi il sì di Vittorio Genchi e Simona Gelsomino nella Basilica di Siponto (2)

L'amore che vince il dolore oggi il sì di Vittorio Genchi e Simona Gelsomino nella Basilica di Siponto (2)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
11 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Ci sono matrimoni che raccontano molto più di una storia d’amore. Raccontano la forza di rialzarsi, il valore della famiglia, il coraggio di costruire il proprio futuro nonostante le ferite lasciate dalla vita.

È il caso di Vittorio Genchi e Simona Gelsomino, che oggi pronunceranno il loro “sì” nella suggestiva Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto, circondati dall’affetto di parenti, amici e di un’intera comunità che li ha sempre accompagnati con discrezione e affetto. I festeggiamenti proseguiranno poi presso Dimora Romita, a Foggia.

Lo dice a StatoQuotidiano Luana Stelluti.

Per Vittorio questo giorno rappresenta il coronamento di un percorso intenso. Aveva appena otto anni quando perse il padre in un tragico incidente stradale, un dolore che lo ha costretto a crescere troppo in fretta. Ma quella sofferenza non gli ha mai tolto la capacità di credere nell’amore, nella famiglia e nei valori autentici.

Accanto a lui, oggi, ci sarà la sorella Marika, figura fondamentale della sua vita. Sarà lei ad accompagnarlo simbolicamente verso una nuova pagina della sua storia. Con i risparmi messi da parte nel tempo gli ha regalato l’abito del matrimonio e gli ha aperto le porte della propria casa, permettendogli di vivere la tradizionale “uscita di casa”, gesto carico di significato e di affetto.

Prima di dedicarsi completamente al lavoro, Vittorio ha inseguito con determinazione la sua grande passione: il calcio. Ha militato in importanti realtà della Serie D, vestendo le maglie della Flaminia Civitacastellana, del Manfredonia Calcio e, più recentemente, dell’ASD Monte Sant’Angelo. Successivamente ha scelto di trasformare quella passione in un hobby, privilegiando la stabilità della famiglia e del lavoro. Oggi è impiegato contabile presso il distributore di carburanti Gargan Petrol.

Accanto a lui c’è Simona, compagna di vita da anni. Dopo tre anni di convivenza, la loro unione è stata già impreziosita dalla nascita della piccola Ludovica, che oggi ha due anni e mezzo e rappresenta il primo, meraviglioso frutto del loro amore.

A rendere ancora più emozionante l’attesa del grande giorno è stata la tradizionale serenata, svoltasi giovedì sera, alla quale ha partecipato l’intero quartiere, trasformando un momento privato in una vera festa di comunità.

La storia di Vittorio è la dimostrazione che il destino può mettere a dura prova una persona, ma non può impedirle di costruire la propria felicità. Oggi, insieme a Simona, apre un nuovo capitolo fatto di speranza, responsabilità e amore.

A nome della zia, che ha voluto condividere con il nostro giornale questo momento speciale, pubblichiamo il suo messaggio di auguri.

“Auguri di cuore a voi, sposi. Il futuro è già iniziato, ed è bello perché lo state costruendo insieme. Se c’è un augurio che desideriamo lasciarvi più di ogni altro, è questo: non dimenticate mai che nella vita c’è sempre una mano pronta a stringere la vostra. La nostra ci sarà, oggi come domani. Perché la famiglia è questo: esserci. Sempre.”

Alla coppia, con l’augurio che il cammino iniziato oggi sia ricco di serenità, salute e amore, giungano le più sincere felicitazioni. “Buon cammino, Vittorio e Simona.”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi." — Confucio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO