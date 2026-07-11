Lesina, sette condanne per il blitz antidroga: 4 anni a Elidon Buxheli

Si è concluso con sette condanne, un’assoluzione e un rinvio a giudizio il processo davanti al gup del Tribunale di Foggia Cecilia Massarelli nei confronti di nove imputati coinvolti nell’inchiesta antidroga che il 6 giugno 2025 portò a 11 arresti tra Lesina, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico e Cerignola.

Il giudice ha accolto cinque richieste di patteggiamento, mentre altri imputati hanno scelto il rito abbreviato.

Tra le condanne più rilevanti figura quella di Elidon Buxheli, 48 anni, cittadino albanese residente a Lesina, ritenuto dall’accusa una delle figure centrali dell’organizzazione: per lui è arrivata una pena di 4 anni di reclusione. La stessa condanna è stata inflitta anche a Leonardo Cursio, 61 anni, di San Marco in Lamis.

La compagna di Cursio, Rosita Sacco, 51 anni, ha invece patteggiato 3 anni e 4 mesi di carcere. Altri patteggiamenti hanno riguardato Francesco Emanuele Di Guglielmo, 36 anni, di Lesina, condannato a 2 anni e 6 mesi, e Alessandro Michele Colella, 49 anni, anch’egli di Lesina, che ha ricevuto una pena di 2 anni e 10 mesi.

Nel giudizio abbreviato sono stati condannati anche Costantino Folla, 53 anni, di San Nicandro Garganico, a 3 anni e 4 mesi, e Angelo Di Nauta, 42 anni, di Lesina, a 2 anni e 5 mesi. Quest’ultimo è stato però assolto dall’accusa relativa al possesso di armi.

È arrivata invece l’assoluzione per Vito Giannetta, 52 anni, di Cerignola, per il quale la Procura aveva chiesto una condanna a due anni. Rinviato a giudizio, infine, Rocco Antonio Augelli, 62 anni, di Lesina, dopo il rigetto della richiesta difensiva di rito abbreviato condizionato alla trascrizione di alcune intercettazioni.

L’inchiesta era nata dagli approfondimenti sui rapporti tra la coppia Cursio-Sacco e Buxheli, già coinvolti in precedenti attività investigative. Secondo la ricostruzione della Procura di Foggia, l’uomo di origine albanese avrebbe avuto un ruolo di collegamento tra fornitori di cocaina e hashish provenienti dall’Albania e gli spacciatori attivi nell’Alto Tavoliere e a San Benedetto del Tronto, nelle Marche.

Le accuse si basavano su intercettazioni telefoniche, immagini video, appostamenti e tracciamenti tramite dispositivi Gps installati sulle automobili degli indagati.

Tra gli episodi contestati figurano presunti trasporti e cessioni di sostanze stupefacenti. Secondo l’accusa, il 5 luglio 2023 Rosita Sacco avrebbe trasferito 20 chili di hashish da Lesina a San Benedetto del Tronto su incarico del compagno Cursio e di Buxheli.

Un altro episodio riguarda il presunto scambio di droga avvenuto il 22 gennaio 2024 nella zona di Altamura, dove Buxheli e Augelli avrebbero incontrato un cittadino albanese non identificato per uno scambio di stupefacenti.

Il 4 marzo 2024, sempre secondo la ricostruzione accusatoria, Di Nauta, Di Guglielmo e un altro soggetto già rinviato a giudizio sarebbero partiti da Lesina verso San Benedetto del Tronto per consegnare 13 chili di cocaina. La droga sarebbe stata trasportata da uno degli indagati, mentre gli altri avrebbero svolto il ruolo di supporto durante il viaggio.

L’unica assoluzione piena ha riguardato Vito Giannetta, accusato di aver ceduto al dettaglio la cocaina che, secondo la Procura, sarebbe stata fornita da Buxheli.

Gli imputati sono stati assistiti dagli avvocati Luigi Marinelli, Ettore Censano, Angelo Pio Gaggiano e Roberto Russo.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.