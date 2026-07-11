Manfredonia, il 15 luglio al Lido Adriatico arriva “Beach Soccer e Inclusione”

Una giornata di sport, condivisione e solidarietà per promuovere una comunità sempre più inclusiva. Mercoledì 15 luglio 2026, dalle ore 9.30 alle 18.30, il Lido Adriatico di Siponto, a Manfredonia, ospiterà la manifestazione “Beach Soccer e Inclusione: la Forza di Stare Insieme Oltre Ogni Confine Mentale”, un appuntamento dedicato al valore dello stare insieme attraverso lo sport.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale (ANPIS Puglia) in collaborazione con numerose realtà del territorio: La Grande Quercia di Manfredonia, ASD Gargano 2000, Associazione Autismo Manfredonia, Associazione Diversamente Abili Foggia, Rete MOVI Manfredonia, Associazione Tutti in Palla Foggia, RSA Il Girasole di Manfredonia, Associazione Il Girasole di Foggia, Associazione iFun di Foggia, Consorzio Metropolis, Associazione L’Anatroccolo di Bitonto e Cooperativa Anthropos di Bitonto-Giovinazzo.

L’obiettivo della manifestazione è ribadire un principio fondamentale: l’inclusione non deve essere considerata un momento straordinario, ma una condizione naturale della vita quotidiana di una comunità.

La giornata non sarà dedicata esclusivamente alla disabilità, ma alla partecipazione collettiva. Persone con disabilità, famiglie, bambini, volontari, educatori, operatori sanitari e sociali e cittadini potranno condividere esperienze comuni attraverso attività sportive e ricreative.

Il Beach Soccer, il Beach Tennis, il Calcio Balilla, lo Yoga e i momenti musicali saranno gli strumenti attraverso cui dimostrare che il vero traguardo non è il risultato sportivo, ma la capacità di creare relazioni, valorizzando ogni individuo al di là delle proprie difficoltà.

Le associazioni promotrici puntano a superare il concetto delle cosiddette “giornate speciali”, sottolineando come le persone con disabilità debbano poter vivere ogni giorno una società capace di garantire diritti, opportunità e piena partecipazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Lido Adriatico di Siponto, che ha accolto l’iniziativa mettendo a disposizione i propri spazi e contribuendo alla realizzazione di un evento nel quale lo sport diventa un linguaggio universale di amicizia, solidarietà e integrazione.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza, alle istituzioni, alle associazioni di volontariato, ai servizi sanitari e sociali e alle famiglie che vogliono partecipare a una giornata dedicata alla costruzione di una comunità senza barriere.

Il programma prevede alle 9.30 l’accoglienza dei partecipanti con colazione e sistemazione sotto gli ombrelloni. Alle 11 prenderanno il via le attività sportive con il Beach Soccer e il Beach Tennis, mentre alle 12 è previsto un momento di svago in mare.

Alle 13 si terrà il pranzo comunitario, seguito alle 15 dalla lezione di Yoga aperta a tutti. Nel pomeriggio spazio al torneo di Calcio Balilla alle 16, alla finale del torneo di Beach Soccer alle 16.30 e al momento conviviale del melone party alle 17. La giornata si concluderà alle 18 con i saluti finali.

Durante tutta la manifestazione sarà presente un DJ che accompagnerà le attività con musica e animazione, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e partecipazione.

Manfredonia lancerà così un messaggio chiaro: l’inclusione è una responsabilità condivisa e deve diventare la normalità di ogni comunità. Uno spazio sportivo, una squadra e un obiettivo comune: costruire relazioni e abbattere quei confini culturali e mentali che ancora oggi ostacolano la piena partecipazione di tutti.