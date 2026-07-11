Manfredonia, al via i festeggiamenti per la Madonna del Carmine

La Parrocchia del Carmine di Manfredonia invita fedeli, cittadini, famiglie e giovani a partecipare ai solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.

L’appuntamento sarà un’occasione di preghiera, condivisione e fraternità, con celebrazioni liturgiche e momenti dedicati alla devozione mariana, durante i quali la comunità si riunirà affidando alla protezione della Vergine del Carmelo le proprie famiglie e le intenzioni personali.

La parrocchia invita tutti a prendere parte alle iniziative in programma, sottolineando il valore di una ricorrenza capace di rafforzare il senso di appartenenza e il legame tra i fedeli.

«Maria, Stella del Carmelo, accompagni il nostro cammino e custodisca i nostri cuori», è il messaggio che accompagnerà i festeggiamenti, pensati come un momento di incontro e di spiritualità per tutta la comunità.