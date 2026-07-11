MANFREDONIA – Una serata che avrebbe dovuto essere di festa si è trasformata in tragedia. L’episodio si è verificato giovedì sera, intorno alle 22, all’interno di un locale di Manfredonia, dove era in programma il ricevimento per un diciottesimo compleanno.

Secondo le prime informazioni raccolte, quando la festa non era ancora iniziata, per cause in corso di accertamento, una donna – la nonna del ragazzo – avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, cadendo violentemente a terra e battendo la testa.

Sull’accaduto saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

In queste ore, mentre il dolore della famiglia e delle persone coinvolte è immenso, continuano a comparire sui social network commenti offensivi e fuori luogo.

Di fronte a una tragedia come questa, il rispetto deve prevalere su ogni altra considerazione. È doveroso evitare giudizi, supposizioni o parole che possano ferire ulteriormente chi sta vivendo un momento di profonda sofferenza.

La redazione invita tutti a rispettare il dolore dei familiari e degli amici, attendendo che siano gli accertamenti ufficiali a fare piena luce su quanto accaduto. In circostanze così drammatiche, il silenzio e la vicinanza umana valgono molto più di qualsiasi commento.