Margherita di Savoia, uomo salva mamma e due bambine dal mare in tempesta

Un uomo di Lavello, Vincenzo Marcone, è stato protagonista di un gesto eroico sulla spiaggia di Margherita di Savoia, dove ha contribuito a salvare una madre e le sue due figlie che rischiavano di annegare a causa del mare agitato.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, in una giornata caratterizzata da condizioni marine particolarmente difficili e dal divieto di balneazione segnalato con la bandiera dai bagnini. Due bambine che stavano giocando vicino alla riva sono state trascinate in acqua dalla forza delle onde.

La madre, nel tentativo disperato di raggiungere e mettere in salvo le figlie, si è tuffata in mare, finendo però a sua volta in una situazione di grave pericolo.

I bagnini sono intervenuti immediatamente per soccorrere le bambine. In quel momento Vincenzo Marcone, accortosi della situazione, è entrato in acqua con grande determinazione e sangue freddo, riuscendo ad avvicinare la donna e le due piccole e a collaborare con i soccorritori per riportarle a riva.

L’amministrazione comunale di Lavello ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per il gesto compiuto dal concittadino.

«L’amministrazione comunale di Lavello desidera esprimere il più sincero apprezzamento e la profonda gratitudine a Vincenzo Marcone, protagonista di un gesto di grande coraggio e altruismo che ha contribuito a salvare tre persone».

In una nota il Comune ha inoltre sottolineato il ruolo dei soccorritori: «La nostra gratitudine anche ai bagnini intervenuti immediatamente con professionalità. Alla mamma e alle due bambine giungano gli auguri sinceri affinché quanto accaduto possa essere solo un brutto ricordo».

Lo riporta melandronews.it.