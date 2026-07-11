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MARGHERITA DI SAVOIA Nasce a Margherita di Savoia il comitato di Futuro Nazionale

L’atto costitutivo è stato trasmesso al referente locale, il generale Paolo Marrano, che ha annunciato l’avvio delle attività del nuovo gruppo sul territorio

Nasce a Margherita di Savoia il comitato di Futuro Nazionale

Nasce a Margherita di Savoia il comitato di Futuro Nazionale - Fonte Immagine: agapuglia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Luglio 2026
BAT // Foggia //

A Margherita di Savoia nasce il comitato cittadino numero 1378 di Futuro Nazionale, il movimento politico che fa riferimento al generale Roberto Vannacci.

L’atto costitutivo è stato trasmesso al referente locale, il generale Paolo Marrano, che ha annunciato l’avvio delle attività del nuovo gruppo sul territorio.

«In linea con le direttive nazionali, porteremo avanti l’attività del nostro comitato con serietà e correttezza, seguendo scrupolosamente le direttive generali», afferma Marrano.

Il referente cittadino spiega poi la linea politica del movimento: «Far parte del nostro gruppo vuol dire aderire all’unica Destra possibile, una Destra “Vitale” come la definisce il generale Vannacci».

Il termine “Vitale”, secondo Marrano, racchiude i principi alla base del progetto politico: «Virtù intesa come politica al servizio dei cittadini, Identità che salvaguarda le radici che ci legano alla nostra terra, Tradizioni come fuoco da tramandare, Amore che è il motore sacro di ogni nostra azione, Libertà ovvero la sovranità che per noi rappresenta il valore massimo di libertà, Eccellenza ed entusiasmo perché noi puntiamo al saper fare italiano».

Il generale Marrano conclude sottolineando gli obiettivi del nuovo comitato: «Noi siamo certi di combattere dalla parte giusta della storia per cambiare innanzitutto la realtà in cui viviamo».

Lo riporta batmagazine.it.

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