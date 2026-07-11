RIPOSTO (CATANIA) – Una violenta lite tra due fratelli si è trasformata in un omicidio davanti agli occhi di numerosi passanti. È accaduto nella mattinata di sabato 11 luglio sul lungomare Pantano di Riposto, nel Catanese, dove ha perso la vita Lino Guarrera, 61 anni, colpito più volte con una mannaia dal fratello Giovanni Guarrera, 63 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, i due, entrambi rivenditori di pesce e titolari di un’attività sul lungomare, da tempo vivevano una situazione di forte conflittualità. L’ennesima discussione sarebbe degenerata fino a trasformarsi in una brutale aggressione.

L’uomo arrestato avrebbe impugnato una mannaia utilizzata per il lavoro in pescheria e colpito il fratello. Ferito, il 61enne avrebbe tentato di mettersi in salvo fuggendo lungo il lungomare, ma sarebbe stato inseguito, raggiunto e colpito nuovamente, riportando ferite mortali.

La scena si è consumata davanti a numerosi testimoni. Due persone sono intervenute nel tentativo di fermare e disarmare l’aggressore, rimanendo a loro volta ferite durante la colluttazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Riposto e della Compagnia di Giarre, che hanno bloccato e arrestato Giovanni Guarrera con l’accusa di omicidio volontario. L’uomo è stato condotto in caserma a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I sanitari del 118 hanno trasportato d’urgenza Lino Guarrera in ospedale, ma le gravi lesioni riportate si sono rivelate fatali. L’uomo è deceduto poco dopo il ricovero nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

La Procura della Repubblica di Catania ha aperto un’inchiesta per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità dell’episodio, che ha profondamente scosso la comunità di Riposto. Lo riporta rainews.it.