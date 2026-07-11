BARI – Giro di vite della Regione Puglia sulla spesa pubblica. Il presidente Antonio Decaro ha annunciato una serie di misure finalizzate al contenimento dei costi, tra cui il ritiro di tutte le carte di credito aziendali ai dipendenti regionali, il blocco dell’appalto per la mensa della sede di via Gentile e lo stop alle nomine dei nuovi consigli di amministrazione delle agenzie regionali.

«Se le istituzioni chiedono sacrifici ai cittadini, devono essere le prime a dare il buon esempio», ha dichiarato Decaro in un video diffuso sui social, facendo riferimento anche all’aumento dell’Irpef deciso per contribuire alla copertura del disavanzo della sanità pugliese.

Il presidente ha spiegato di aver affidato, subito dopo il suo insediamento, a un gruppo di lavoro il compito di analizzare tutte le spese sostenute dalla Regione, dalle agenzie e dagli enti partecipati, con l’obiettivo di individuare margini di risparmio e rafforzare i controlli.

Tra gli interventi più significativi figura l’eliminazione delle carte di credito aziendali. Secondo Decaro, alcuni dirigenti le utilizzavano per spese correnti senza un sistema di tracciabilità adeguato. In futuro, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifici autorizzati e tracciabili. Viene inoltre introdotta la separazione tra chi autorizza una spesa e chi la esegue materialmente, insieme all’obbligo di verificare preventivamente la copertura finanziaria e di motivare ogni pagamento con un atto formale.

Novità anche per le trasferte, che dovranno essere autorizzate preventivamente, e per l’utilizzo delle auto di servizio. Ogni spostamento sarà registrato in un sistema digitale e le carte carburante saranno intestate ai singoli veicoli. «L’auto di servizio serve per il servizio, non per l’utilizzo personale, senza eccezioni, nemmeno per chi amministra», ha sottolineato il presidente.

Sul fronte delle partecipate, Decaro ha annunciato di aver chiesto al Consiglio regionale di cancellare la norma che prevede l’istituzione dei nuovi consigli di amministrazione delle agenzie regionali, una misura che consentirebbe un risparmio stimato in circa 200 mila euro l’anno.

Infine, il governatore ha chiesto di sospendere anche l’appalto per la mensa della sede regionale di via Gentile, ritenuto «una spesa eccessiva», e ha anticipato l’intenzione di inserire nella prossima manovra finanziaria un taglio di 35 milioni di euro ai costi della politica.

Le misure si inseriscono nel più ampio piano di razionalizzazione della spesa pubblica avviato dalla nuova amministrazione regionale. ansa

Lo riporta l’Ansa.