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Home // Manfredonia // Rampe per disabili trasformate in parcheggi: “A cosa servono le tasse se manca il rispetto delle regole?”

MANFREDONIA INCIVILTA' Rampe per disabili trasformate in parcheggi: “A cosa servono le tasse se manca il rispetto delle regole?”

Un episodio che riaccende il dibattito sul rispetto degli spazi pubblici e sulla necessità di intensificare i controlli contro la sosta selvaggia.

Rampe per disabili trasformate in parcheggi: "A cosa servono le tasse se manca il rispetto delle regole?"

Rampe per disabili trasformate in parcheggi: "A cosa servono le tasse se manca il rispetto delle regole?"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Rampe di accesso per persone con disabilità trasformate in parcheggi improvvisati. È la denuncia che arriva da un cittadino di Manfredonia, corredata da alcune fotografie scattate in città, nelle quali si vede un’autovettura ferma proprio davanti a uno scivolo destinato ad agevolare il passaggio di persone con disabilità, anziani e genitori con passeggini.

Un episodio che riaccende il dibattito sul rispetto degli spazi pubblici e sulla necessità di intensificare i controlli contro la sosta selvaggia.

«Mi chiedo perché dobbiamo pagare tasse tra le più alte di quasi tutti i Comuni italiani se poi, con i nostri soldi, si realizzano opere come le rampe per i disabili, ma non si fanno le contravvenzioni agli incivili», scrive il cittadino Giuseppe nel messaggio inviato alla nostra redazione.

Secondo il lettore, il problema non sarebbe circoscritto a un singolo episodio, ma rappresenterebbe una cattiva abitudine diffusa.

«In quasi tutta Manfredonia, dove c’è una rampa per disabili, c’è anche un’auto che la utilizza come posto auto privato. A questo punto abbassassero le tasse e non spendessero soldi per queste opere, se poi nessuno controlla e nessuno sanziona chi impedisce ai disabili di utilizzarle.»

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