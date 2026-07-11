Rampe per disabili trasformate in parcheggi: "A cosa servono le tasse se manca il rispetto delle regole?"

MANFREDONIA – Rampe di accesso per persone con disabilità trasformate in parcheggi improvvisati. È la denuncia che arriva da un cittadino di Manfredonia, corredata da alcune fotografie scattate in città, nelle quali si vede un’autovettura ferma proprio davanti a uno scivolo destinato ad agevolare il passaggio di persone con disabilità, anziani e genitori con passeggini.
Un episodio che riaccende il dibattito sul rispetto degli spazi pubblici e sulla necessità di intensificare i controlli contro la sosta selvaggia.
«Mi chiedo perché dobbiamo pagare tasse tra le più alte di quasi tutti i Comuni italiani se poi, con i nostri soldi, si realizzano opere come le rampe per i disabili, ma non si fanno le contravvenzioni agli incivili», scrive il cittadino Giuseppe nel messaggio inviato alla nostra redazione.
Secondo il lettore, il problema non sarebbe circoscritto a un singolo episodio, ma rappresenterebbe una cattiva abitudine diffusa.
«In quasi tutta Manfredonia, dove c’è una rampa per disabili, c’è anche un’auto che la utilizza come posto auto privato. A questo punto abbassassero le tasse e non spendessero soldi per queste opere, se poi nessuno controlla e nessuno sanziona chi impedisce ai disabili di utilizzarle.»