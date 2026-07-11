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Home // Gargano // Rodi Garganico, ‘Insieme per Lido del Sole’: «Serve attenzione per rendere la località più attrattiva»

RODI GARGANICO Rodi Garganico, ‘Insieme per Lido del Sole’: «Serve attenzione per rendere la località più attrattiva»

Il Comitato Civico “Insieme per Lido del Sole” lancia un appello per un piano di rilancio della frazione turistica di Rodi Garganico

Rodi Garganico, la piazza centrale di Lido del Sole sarà dedicata a Giovanni Panunzio

Rodi Garganico, la piazza centrale di Lido del Sole

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

Il Comitato Civico “Insieme per Lido del Sole” lancia un appello per un piano di rilancio della frazione turistica di Rodi Garganico, raccogliendo le segnalazioni di residenti, proprietari di seconde case, turisti e cittadini sulla situazione della località nel pieno della stagione estiva.

Secondo il Comitato, nonostante il periodo di maggiore affluenza turistica, Lido del Sole presenta diverse criticità legate ai servizi, al decoro urbano e alla gestione degli spazi pubblici. Tra i problemi evidenziati vengono segnalati la scarsa illuminazione delle piazze e delle strade, numerosi lampioni spenti, la fontana di Piazza Pannunzio non funzionante, il parco pubblico chiuso e non illuminato, la carenza di parcheggi e l’assenza di iniziative di intrattenimento.

Il Comitato denuncia inoltre la mancanza di alcune attività e servizi ritenuti importanti per una località turistica, tra cui l’assenza di bancarelle, la scomparsa del mercato della frutta, la mancata presenza di un bancomat e un’offerta di eventi considerata insufficiente.

«Basterebbe davvero poco per rendere la località turistica attrattiva», sottolinea il Comitato Civico, evidenziando come molte delle criticità potrebbero essere affrontate attraverso una migliore organizzazione e una maggiore collaborazione tra amministrazione, cittadini e operatori economici.

Particolare attenzione viene riservata alla gestione del parco pubblico, sul quale il Comitato chiede un cambio di approccio: «Non manca la possibilità di offrire più servizi ma sembra mancare la volontà: ancora non riusciamo a comprendere perché il gestore del Parco Pubblico sia soggetto decisore sul quando e sul chi debba frequentare l’area».

Secondo il Comitato, sarebbe possibile avviare una collaborazione con le attività imprenditoriali presenti sul territorio per rendere lo spazio maggiormente fruibile e valorizzato, evitando una situazione di chiusura e degrado.

Tra le richieste avanzate figurano un calendario stabile di eventi e manifestazioni, una maggiore presenza dei servizi comunali, il miglioramento del decoro urbano, la piena funzionalità degli spazi pubblici, il rafforzamento della sicurezza e una maggiore attenzione ai servizi essenziali.

L’obiettivo dichiarato non è quello di alimentare contrapposizioni, ma di avviare un confronto con l’amministrazione comunale per individuare soluzioni concrete.

«Non si tratta di alimentare polemiche, ma di promuovere un confronto serio e costruttivo con l’Amministrazione comunale affinché Lido del Sole riceva l’attenzione che merita», afferma il Comitato, ricordando che le risorse versate dai cittadini attraverso imposte e tributi dovrebbero tradursi in servizi efficienti, manutenzione e iniziative capaci di migliorare la qualità della vita.

Il Comitato Civico “Insieme per Lido del Sole” rinnova quindi la propria disponibilità, già formalmente richiesta, a incontrare il sindaco e l’amministrazione comunale per presentare proposte nell’ambito del nuovo Piano Urbanistico Generale e della futura Carta dei Diritti dei Cittadini della frazione.

L’obiettivo è costruire un percorso condiviso di rilancio, valorizzando le potenzialità di Lido del Sole come punto di riferimento del turismo sul Gargano attraverso una strategia fondata sulla partecipazione e sul dialogo con chi vive quotidianamente la comunità.

Lo riporta retegargano.it.

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