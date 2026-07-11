San Giorgio Chieuti verso la rinuncia al campionato: il calcio giallorosso rischia di scomparire

Il San Giorgio Chieuti potrebbe non iscriversi al prossimo campionato, mettendo fine a una storia sportiva caratterizzata da anni di passione, sacrifici e difficoltà. Secondo le indiscrezioni circolate tra gli addetti ai lavori, non ci sarebbero più le condizioni per garantire la prosecuzione dell’attività della società.

A farsi carico negli ultimi anni del peso del progetto sportivo è stato soprattutto Domenico Musolo, considerato il punto di riferimento del club, che insieme a pochi altri dirigenti ha continuato a sostenere la squadra anche nei momenti più complicati, riuscendo a mantenere la categoria.

La possibile rinuncia al campionato rappresenta un duro colpo per il movimento calcistico di Chieuti, dopo una storia segnata anche da diversi passaggi societari e da situazioni che, secondo quanto evidenziato dalla società, avrebbero contribuito ad aggravare le difficoltà del club.

Nonostante gli ostacoli, Musolo e i pochi collaboratori rimasti non avrebbero mai abbandonato il progetto, portandolo avanti fino all’ultimo. La decisione di fermarsi sarebbe legata principalmente alla mancanza delle condizioni necessarie per affrontare una nuova stagione.

Resta comunque aperta una possibile alternativa: l’iscrizione della società a un campionato del settore giovanile, mantenendo la matricola federale e cercando di preservare almeno una continuità sportiva in attesa di nuovi sviluppi.

La situazione coinvolge anche l’amministrazione comunale, chiamata ora a valutare un eventuale intervento per la gestione del titolo sportivo, come previsto dalle norme federali.

A pesare sul futuro del calcio chieutino c’è anche la questione dell’impianto sportivo. La struttura comunale dotata di un campo in erba naturale, considerata un’eccellenza del territorio, non sarebbe riuscita a riaccendere l’entusiasmo necessario per creare un nuovo gruppo capace di sostenere la società.

La possibile scomparsa del San Giorgio Chieuti arriva a pochi anni dal ritorno alle origini e dalla nuova affiliazione che aveva riportato il nome storico del club nel calcio regionale.

Ora l’attenzione è rivolta alle prossime settimane, quando dovranno arrivare comunicazioni ufficiali in vista della scadenza delle iscrizioni ai campionati prevista per i primi di agosto.

Per molti tifosi e appassionati si tratta della fine di un percorso importante, con il timore che un altro simbolo sportivo della comunità possa spegnersi definitivamente.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.