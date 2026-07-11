Teddy Reno compie 100 anni, Rita Pavone: “Una festa in famiglia"

Teddy Reno raggiunge il traguardo dei 100 anni, entrando nel secolo di vita dopo una lunga carriera che lo ha visto protagonista della musica italiana, tra radio, televisione, Festival di Sanremo e grandi successi della canzone melodica. A celebrare questo importante anniversario sarà soprattutto la famiglia, come racconta la moglie Rita Pavone: «È una bellissima data. Il geriatra mi ha detto che Teddy ha una tale forza che potrebbe arrivare anche a 105 anni. Festeggeremo tranquillamente, con il figlio del primo matrimonio, i nipoti, i miei figli. Facciamo una festa in famiglia, che è la cosa più bella di tutte, dobbiamo godercelo noi questo traguardo».

Nato a Trieste l’11 luglio 1926 con il nome di Ferruccio Merk Ricordi, da padre austro-ungarico e madre ebrea, Teddy Reno visse sulla propria pelle gli anni difficili del fascismo e delle leggi razziali. Dopo l’8 settembre 1943 fu costretto a fuggire insieme alla madre Paola, trovando rifugio in diverse località italiane prima di essere arrestato e detenuto. Un’esperienza che segnò profondamente la sua vita e la sua sensibilità artistica.

La sua storia musicale iniziò prestissimo. Nel 1938, a soli 12 anni, partecipò a un concorso per giovani talenti a Rimini interpretando “Tu sei la musica”. Dopo la guerra iniziò la collaborazione con Radio Trieste sotto l’amministrazione alleata e, durante una tournée in Germania nel 1946 con l’orchestra di Teddy Foster, scelse il nome d’arte con cui sarebbe diventato famoso.

Dal 1948 iniziò a collaborare con l’orchestra di Pippo Barzizza e a partecipare a importanti programmi radiofonici, conquistando rapidamente il pubblico italiano. Negli anni Cinquanta divenne uno dei cantanti più amati del Paese grazie a brani come “Addormentarmi così”, “Accarezzame”, “Na voce na chitarra e o’ poco e’ luna”, “Piccolissima serenata” e “Come sinfonia”.

La sua carriera fu legata anche al Festival di Sanremo: nel 1953 conquistò il secondo posto con “Un bacio sulla fronte”, mentre l’anno successivo arrivò terzo. Nel 1959 vinse il Festival di Napoli con “Sarrà chissà”.

Oltre all’attività di interprete, Teddy Reno fu anche un importante protagonista dell’industria musicale italiana. Fondò la CGD (Compagnia Generale del Disco), contribuendo al lancio di numerosi artisti, e successivamente diede vita all’etichetta Galleria del Corso. Parallelamente lavorò in televisione e nel cinema, partecipando anche a film con Totò e ad altre pellicole come “Il giorno più corto”, “Rita la zanzara” e “Little Rita nel West”.

Proprio sul set di quest’ultimo film incontrò Rita Pavone, destinata a diventare la compagna della sua vita. La loro relazione fece discutere per la differenza d’età di 19 anni e per la situazione personale di Teddy Reno, già sposato e padre. Dopo alcuni anni di riservatezza, la coppia ufficializzò il rapporto e si sposò il 15 marzo 1968 a Lugano.

Rita Pavone ha raccontato più volte l’inizio della loro storia d’amore: «Mi sono innamorata di lui quando ho capito che ero gelosa – dichiara Rita Pavone al Corriere della Sera – per il matrimonio ero stata chiara: “Alle nozze voglio arrivarci illibata”. Mamma ci teneva».

La cantante ha ricordato anche le difficoltà iniziali con la famiglia: «“È troppo vecchio per te”. Quando gli chiese la mia mano, lo spinse giù dalle scale. “Se la sposi ti tolgo da questo mondo”. Dopo la nascita del mio primo figlio si arrese: “Mi sa che con voi due ho proprio toppato”».

Dal loro matrimonio sono nati due figli, Alessandro e Giorgio. Guardando al passato, Pavone ha spiegato di aver seguito sempre le proprie convinzioni: «Quando l’ho incontrato sapevo di avere al mio fianco la persona giusta. Lui era divorziato – dichiara Pavone a Vanity Fair – i miei genitori non credevano in noi. Se li avessi ascoltati, avrei avuto una vita infelice, è per questo che sono stata felice di agire di testa mia».

Oggi Teddy Reno e Rita Pavone continuano il loro percorso insieme, affrontando con serenità il passare degli anni. La cantante, parlando delle condizioni del marito, ha raccontato: «Grazie a Dio la maggior parte dei suoi problemi è legata soltanto all’età. Ogni tanto scambia cose accadute a me con cose accadute a lui oppure mi chiede la stessa cosa diverse volte. Sono cose che capitano».

Lo riporta leggo.it.