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Home // Cronaca // Tragedia sulla SS7 a Matera: autoarticolato precipita da un cavalcavia, muore autotrasportatore 50enne

LUTTO Tragedia sulla SS7 a Matera: autoarticolato precipita da un cavalcavia, muore autotrasportatore 50enne

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Matera, che hanno lavorato a lungo

Tragedia sulla SS7 a Matera: autoarticolato precipita da un cavalcavia, muore autotrasportatore 50enne

ph LaGazzettadelMezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

MATERA – Drammatico incidente stradale nella notte lungo la Strada Statale 7, alle porte di Matera. Un autotrasportatore di 50 anni, residente a Crispiano, in provincia di Taranto, ha perso la vita dopo che l’autoarticolato che conduceva è precipitato da un cavalcavia.

L’allarme è scattato intorno alle 2:50 di oggi, sabato 11 luglio, al chilometro 570 della SS7, in prossimità dello svincolo Matera Centro. Per cause ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo pesante è uscito dalla sede stradale finendo nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Matera, che hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente dall’abitacolo gravemente deformato dall’impatto. All’arrivo dei sanitari del 118, però, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Le operazioni di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell’area sono proseguite per diverse ore. Per consentire l’intervento dei soccorritori e dei mezzi di rimozione, la circolazione lungo il tratto interessato della Statale 7 è stata regolata a senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti al traffico.

Sul luogo della tragedia hanno operato anche le pattuglie della Polizia Stradale di Matera e Policoro, affiancate dai Carabinieri, impegnati nei rilievi tecnici e negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a chiarire le cause che hanno provocato la fuoriuscita di strada dell’autoarticolato.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza della circolazione lungo le principali arterie del territorio, mentre resta il cordoglio per l’ennesima vittima della strada.

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