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Home // Manfredonia // Via Lama Scaloria, quando l’inciviltà rende impraticabili gli spazi pubblici. Non c’è fine all’ignoranza e all’inciviltà

SCALORIA MANFREDONIA Via Lama Scaloria, quando l’inciviltà rende impraticabili gli spazi pubblici. Non c’è fine all’ignoranza e all’inciviltà

Sempre più frequentemente c'è chi porta a spasso il proprio cane e lascia gli escrementi dell'animale sul marciapiede o nell'area verde

Via Lama Scaloria, quando l'inciviltà rende impraticabili gli spazi pubblici. Non c'è fine all'ignoranza e all'inciviltà

Lama Scaloria

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Lettera aperta. Riceviamo e pubblichiamo

In via Lama Scaloria, un luogo pubblico curato dovrebbe rappresentare uno spazio di aggregazione e benessere, dove passeggiare, rilassarsi su una panchina o lasciare che i bambini giochino serenamente. Purtroppo, troppo spesso accade l’esatto contrario.

Sempre più frequentemente c’è chi porta a spasso il proprio cane e, con un atteggiamento di totale menefreghismo, lascia gli escrementi dell’animale sul marciapiede o nell’area verde, senza raccoglierli. Un gesto che denota una profonda mancanza di rispetto nei confronti dell’intera comunità.

La domanda nasce spontanea: è normale lasciare la “cacca” a terra, con il cattivo odore che ne deriva, il rischio che qualcuno la calpesti e, soprattutto, l’impossibilità di vivere serenamente quello spazio pubblico? È giusto che i genitori debbano rinunciare a far giocare i propri figli in quell’area per colpa dell’inciviltà di pochi?

Noi cittadini siamo sinceramente stanchi e chiediamo semplicemente rispetto.

È giusto pretendere il rispetto per gli animali, ed è un principio che nessuno mette in discussione. Tuttavia, non si può perdere di vista il rispetto verso le persone e verso i beni comuni. Avere un cane significa anche assumersi la responsabilità di raccogliere i suoi bisogni, contribuendo a mantenere pulita e decorosa la città.

Via Lama Scaloria appartiene a tutti. Preservarne il decoro non è un favore, ma un dovere civico. Per questo rivolgiamo un appello al senso di responsabilità dei proprietari degli animali e chiediamo alle istituzioni di intensificare i controlli, affinché il rispetto delle regole non resti soltanto un principio, ma diventi un comportamento concreto.

3 commenti su "Via Lama Scaloria, quando l’inciviltà rende impraticabili gli spazi pubblici. Non c’è fine all’ignoranza e all’inciviltà"

  1. Pubblicare le foto delle inciviltà nei condomini di zona, nelle scuole e negli uffici pubblici.

    Basta piangersi addosso, alzare il capo in cielo ed accusare le Istituzioni di turno.

  2. Forse cari c9ncottadini se l’appello lo tivolgete agli animali è probabile che fanno capire ai loro “padroni” che le lamentele circa le loro deiezioni che non vengono raccolte dai rispettivi “padroni” non è una buona cosa nei confronti fi chi vive nelle vicinanze coi loro bambini e che loro dono disposti ad andare on luoghi più remoti sempre ché i loro consimili a due zampe capiscano che non è colpa nostra se ci portano lì e non raccolgono gli escrementi… e forse abbiamo il sospetto che non curano tanto bene i loro ani…mi coscensiosi. Di per se Manfredonia è già sporca di suo… chi ci mette lo zampino canino non è degno di essere manfredoniano.

  3. In Italia non esiste una legge nazionale che impone il test del DNA per i cani. Tuttavia, la profilazione genetica è obbligatoria in alcune aree locali specifiche (come la Provincia Autonoma di Bolzano) per contrastare l’abbandono delle deiezioni e risalire ai proprietari inadempienti.
    Perché non si cambiano le regole?

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