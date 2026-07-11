Via Lama Scaloria, quando l'inciviltà rende impraticabili gli spazi pubblici. Non c'è fine all'ignoranza e all'inciviltà

Lettera aperta. Riceviamo e pubblichiamo

“In via Lama Scaloria, un luogo pubblico curato dovrebbe rappresentare uno spazio di aggregazione e benessere, dove passeggiare, rilassarsi su una panchina o lasciare che i bambini giochino serenamente. Purtroppo, troppo spesso accade l’esatto contrario.

Sempre più frequentemente c’è chi porta a spasso il proprio cane e, con un atteggiamento di totale menefreghismo, lascia gli escrementi dell’animale sul marciapiede o nell’area verde, senza raccoglierli. Un gesto che denota una profonda mancanza di rispetto nei confronti dell’intera comunità.

La domanda nasce spontanea: è normale lasciare la “cacca” a terra, con il cattivo odore che ne deriva, il rischio che qualcuno la calpesti e, soprattutto, l’impossibilità di vivere serenamente quello spazio pubblico? È giusto che i genitori debbano rinunciare a far giocare i propri figli in quell’area per colpa dell’inciviltà di pochi?

Noi cittadini siamo sinceramente stanchi e chiediamo semplicemente rispetto.

È giusto pretendere il rispetto per gli animali, ed è un principio che nessuno mette in discussione. Tuttavia, non si può perdere di vista il rispetto verso le persone e verso i beni comuni. Avere un cane significa anche assumersi la responsabilità di raccogliere i suoi bisogni, contribuendo a mantenere pulita e decorosa la città.

Via Lama Scaloria appartiene a tutti. Preservarne il decoro non è un favore, ma un dovere civico. Per questo rivolgiamo un appello al senso di responsabilità dei proprietari degli animali e chiediamo alle istituzioni di intensificare i controlli, affinché il rispetto delle regole non resti soltanto un principio, ma diventi un comportamento concreto.“